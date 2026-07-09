Ramones, annunciato un concerto tributo per il 50° anniversario dell’album di debuttoMusica
A mjezzo secolo dalla pubblicazione del primo storico disco della band simbolo del punk, Los Angeles si prepara a rendere omaggio a una delle formazioni più rappresentative della storia del punk rock con un appuntamento speciale. Il 30 agosto 2026, l’Hollywood Forever Cemetery di Los Angeles sarà infatti la cornice di un concerto tributo dedicato alla band
A cinquant’anni dalla pubblicazione del primo storico album dei Ramones, Los Angeles si prepara a rendere omaggio a una delle formazioni più rappresentative della storia del punk rock con un appuntamento speciale.
Il 30 agosto 2026, l’Hollywood Forever Cemetery di Los Angeles sarà infatti la cornice di un concerto tributo dedicato alla band, organizzato per celebrare il mezzo secolo trascorso dall’uscita dell’album omonimo del 1976, un lavoro che ha segnato un passaggio fondamentale per il genere musicale e che ancora oggi viene ricordato come un punto di riferimento.
L’evento avrà anche un significato particolare per la presenza sul palco dei Cretin Family, una nuova superband composta da alcuni nomi di primo piano della scena rock internazionale. La formazione, che riunisce Billie Joe Armstrong dei Green Day, Travis Barker dei Blink-182, CJ Ramone, ex bassista dei Ramones, e Tim Armstrong dei Rancid, farà proprio in questa occasione il suo debutto dal vivo, proponendo un tributo alla band che ha contribuito a definire l’identità del punk.
Una superband per celebrare l’eredità dei Ramones
La partecipazione dei Cretin Family rappresenterà uno dei momenti centrali della serata dedicata ai Ramones. La nuova formazione riunisce musicisti provenienti da esperienze diverse, accomunati dal legame con una band considerata fondamentale per l’evoluzione del punk rock.
Travis Barker ha sottolineato il valore storico e artistico dei Ramones, ricordando l’importanza del gruppo nella nascita e nello sviluppo del movimento: “I Ramones sono il punto di partenza di tutto”, ha commentato Travis Barker. “Il punk rock non sarebbe lo stesso senza di loro. È un onore festeggiare i 50 anni di una delle band più importanti di sempre”.
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Un’intera serata tra musica, cinema e cultura pop
Il tributo non sarà limitato alla dimensione musicale. La serata sarà presentata dall’attore John Travolta e comprenderà anche altri momenti dedicati alla cultura cinematografica e visiva.
Nel programma dell’evento è previsto un DJ set affidato all’artista Shepard Fairey, oltre alla proiezione di due pellicole. Saranno mostrati il classico horror del 1976 Carrie – Lo sguardo di Satana e Propeller One-Way Night Coach, film che rappresenta l’esordio alla regia dello stesso John Travolta.
La combinazione tra esibizioni musicali, cinema e interventi artistici accompagnerà così la celebrazione dedicata ai Ramones, inserendo il cinquantesimo anniversario del loro primo album all’interno di una serata costruita attorno a diverse forme di espressione culturale.
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50 anni dall’album che ha segnato la storia del punk
L’album di debutto dei Ramones, pubblicato il 23 aprile 1976, rappresenta una delle opere più riconoscibili della carriera della band. Al suo interno è presente anche Blitzkrieg Bop, uno degli inni punk più celebri e associati al gruppo.
Per commemorare il cinquantesimo anniversario della pubblicazione, il prossimo 17 luglio sarà disponibile un’edizione speciale del disco in formato vinile picture disc. La nuova uscita accompagnerà le celebrazioni dedicate all’album che ha dato inizio al percorso dei Ramones e che, a distanza di cinque decenni, continua a essere al centro di iniziative celebrative.
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Una carriera diventata simbolo del punk rock
I Ramones, conosciuti anche con il nome di The Ramones, nacquero a Forest Hills, nel Queens, New York, nel marzo del 1974. La formazione statunitense è considerata una delle realtà più influenti nella storia della musica contemporanea e viene indicata tra i gruppi fondatori del movimento punk rock, genere del quale è diventata una delle espressioni più rappresentative e riconoscibili.
Nel corso della loro attività, durata dal 1974 al 1996, i Ramones costruirono una carriera caratterizzata da una straordinaria intensità dal vivo: la band realizzò complessivamente 2.263 concerti, mantenendo una media di circa due esibizioni a settimana. Dopo oltre dieci album pubblicati, nel 1996 il gruppo arrivò allo scioglimento. I quattro componenti originari, Joey, Dee Dee, Johnny e Tommy, morirono nei due decenni successivi.
Il successo commerciale dei Ramones si concentrò soprattutto su due pubblicazioni che ottennero il disco d’oro: la raccolta Ramones Mania e il DVD del 2004 Ramones: Raw. L’importanza della band, tuttavia, andò ben oltre i risultati di vendita. A partire dal 2000 il riconoscimento critico nei confronti del gruppo registrò un nuovo impulso, con gli album dei Ramones inseriti con frequenza nelle classifiche dedicate ai migliori lavori musicali di sempre pubblicate da riviste specializzate di rilievo, tra cui Rolling Stone e Mojo. Nel 2003 Rolling Stone collocò la band al 26º posto nella classifica dei 100 migliori artisti musicali di sempre, mentre nel 2002 Spin Magazine descrisse i Ramones come la seconda più grande band rock and roll della storia, alle spalle dei Beatles.
Il riconoscimento definitivo del loro impatto arrivò il 18 marzo 2002, quando i Ramones furono inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame. La loro discografia in studio comprende Ramones (1976), Leave Home (1977), Rocket to Russia (1977), Road to Ruin (1978), End of the Century (1980), Pleasant Dreams (1981), Subterranean Jungle (1983), Too Tough to Die (1984), Animal Boy (1986), Halfway to Sanity (1987), Brain Drain (1989), Mondo Bizarro (1992), Acid Eaters (1993) e ¡Adios Amigos! (1995).
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