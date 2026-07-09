Addio Bonnie Tyler, le sue canzoni più famose. VIDEO

La musica internazionale perde una delle voci più iconiche e riconoscibili degli ultimi cinquant'anni. Dalle ballate rock ai grandi successi pop, la cantante gallese ha lasciato un repertorio che continua a emozionare milioni di ascoltatori in tutto il mondo

La sua voce roca e inconfondibile ha segnato un'epoca, trasformando ballate e brani rock in classici senza tempo. Bonnie Tyler, scomparsa all'età di 75 anni, lascia un'eredità musicale che attraversa oltre cinque decenni di carriera e milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Nata in Galles come Gaynor Hopkins, raggiunse il successo internazionale alla fine degli anni Settanta, ma fu negli anni Ottanta che conquistò definitivamente le classifiche con una serie di hit entrate nella storia del pop. Dai grandi successi firmati da Jim Steinman alle colonne sonore diventate cult, ecco le canzoni che più di tutte hanno contribuito a renderla una leggenda.

Total Eclipse of the Heart (1983)

È il brano simbolo della carriera di Bonnie Tyler e una delle power ballad più celebri di sempre. Scritta da Jim Steinman, raggiunse il primo posto delle classifiche negli Stati Uniti e nel Regno Unito, regalando alla cantante una fama mondiale e una candidatura ai Grammy. Ancora oggi supera il miliardo di visualizzazioni su YouTube ed è diventata un classico intramontabile della musica pop.