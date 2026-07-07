Sebbene l'annuncio ufficiale non sia ancora stato diffuso, nelle ultime ore uno dei due fratelli del brit pop è intervenuto sui social alimentando le indiscrezioni circolate da tempo sull'approdo del tour reunion nella Capitale. E i fan italiani sono, ovviamente, impazziti letteralmente Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Oasis verso il ritorno in Italia? La speranza che Liam Gallagher non stia bluffando è ai massimi livelli per tutti i fan italiani degli Oasis, dopo che uno dei due fratelli iconici del brit pop ha lasciato intendere che ci saranno due concerti a Roma nel 2027. Dunque l'attesa dei fan italiani degli Oasis potrebbe essere vicina a una svolta. Sebbene l'annuncio ufficiale non sia ancora stato diffuso, nelle ultime ore è arrivato quello che viene considerato il segnale più chiaro finora emerso sul possibile ritorno della storica band britannica nel nostro Paese. A far crescere ulteriormente le aspettative è stato direttamente Liam Gallagher, che attraverso un intervento sui social (che trovate in fondo a questo articolo) ha alimentato le indiscrezioni circolate da tempo sull'approdo del tour reunion nella Capitale. Da mesi si susseguono voci riguardo a un possibile doppio appuntamento romano, mentre le istituzioni cittadine lavorano per ospitare quello che si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi del 2027. Le dichiarazioni del frontman, pur senza assumere la forma di una comunicazione ufficiale, sono state interpretate da molti come una conferma sostanziale dell'arrivo degli Oasis a Roma, facendo esplodere l'entusiasmo dei sostenitori della band e accendendo ancora di più l'attesa per conoscere i dettagli dell'iniziativa.

La risposta di Liam Gallagher accende le aspettative A rilanciare il tema è stato un confronto nato sulla piattaforma X. L'account Oasis Mania aveva infatti pubblicato il messaggio: “Official confirmation is still pending but Oasis are expected to play two shows at Rome’s Olympic Stadium in mid-July” (in italiano: "Si attende ancora la conferma ufficiale, ma si prevede che gli Oasis terranno due concerti allo Stadio Olimpico di Roma a metà luglio"). Nel corso della conversazione è intervenuto lo stesso Liam Gallagher, 54 anni, rispondendo a un'utente italiana che chiedeva se fossero previste ulteriori date oltre a quelle ipotizzate nella Capitale. La replica del cantante inglese è stata estremamente sintetica ma significativa: “2 is more than enough” (“Due sono più che sufficienti”). In un'altra risposta, sempre riferita alla possibilità di aumentare il numero degli spettacoli italiani, Liam Gallagher ha scritto: “Two dates is enough” (“Due date sono abbastanza”). Due affermazioni in perfetto stile Gallagher che, pur senza rappresentare un annuncio formale, sono state interpretate come un'esplicita conferma dell'arrivo del tour reunion a Roma. Approfondimento Oasis, Liam Gallagher: "Mi spiace, non faremo niente nel 2026"

Due concerti allo Stadio Olimpico a metà luglio 2027 Le indiscrezioni che si rincorrono ormai da diverse settimane indicano lo Stadio Olimpico di Roma come sede dei concerti. Secondo quanto emerso finora, gli Oasis dovrebbero esibirsi con due spettacoli programmati a metà luglio 2027. L'eventuale doppia data costituirebbe una nuova tappa del tour reunion, destinato a proseguire oltre gli appuntamenti già annunciati. In attesa di una comunicazione ufficiale, le parole di Liam Gallagher rappresentano il riferimento più concreto disponibile sul possibile ritorno della formazione britannica in Italia. Approfondimento Oasis, Liam Gallagher su concerto a Roma 2027: "Senza dubbi". VIDEO

Il lavoro del Comune di Roma e l'attesa dei fan Da tempo il Comune di Roma, guidato dal sindaco Roberto Gualtieri, 61 anni, insieme all'assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato, 45 anni, è impegnato per portare nella Capitale quello che viene considerato uno degli eventi musicali più attesi degli ultimi anni e del 2027. Nel frattempo, i sostenitori italiani degli Oasis hanno accolto con grande entusiasmo le dichiarazioni del frontman, facendo crescere il dibattito sui social. L'attenzione è ora rivolta all'annuncio ufficiale, che ancora manca, e all'apertura della vendita dei biglietti, mentre le parole di Liam Gallagher restano, allo stato attuale, l'indizio più concreto sul possibile ritorno della band in Italia con due concerti allo Stadio Olimpico di Roma a metà luglio 2027. Di seguito trovate il tweet di Liam Gallagher che nelle scorse ore ha scatenato i fan italiani. Approfondimento Oasis, Liam Gallagher su concerto Roma 2027