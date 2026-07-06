Max Pezzali, la possibile scaletta dei concerti a Padova

Doppio appuntamento allo stadio Euganeo per il tour Max Forever Gli anni d'oro - Stadi 2026: mercoledì 8 e giovedì 9 luglio Max Pezzali porta a Padova il suo show celebrativo degli anni Novanta, tra 27 brani in scaletta, momenti interattivi con il pubblico e tutti i classici dell'era 883

Doppio appuntamento allo stadio Euganeo per il tour Max Forever Gli anni d'oro - Stadi 2026: mercoledì 8 e giovedì 9 luglio Max Pezzali porta a Padova il suo show celebrativo degli anni Novanta, tra 27 brani in scaletta, momenti interattivi con il pubblico e tutti i classici dell'era 883.

Il tour dei record fa tappa allo stadio Euganeo

Dopo le date di Lignano Sabbiadoro, Torino, Napoli, Roma, Bologna, Messina e Bari, la maratona estiva di Max Pezzali arriva a Padova per una doppietta molto attesa, penultima tappa prima del gran finale a San Siro dell'11 e 12 luglio, già tutto esaurito.

Il tour Max Forever Gli anni d'oro – Stadi 2026 ha superato i 650mila biglietti venduti per quindici appuntamenti nei principali stadi italiani, confermando il momento d'oro del cantautore di Pavia, reduce da anni di successi live culminati nel maxi evento all'Autodromo di Imola del 2025. E la corsa non si ferma: per fine anno è già annunciato Max Forever - Stessa storia stesso posto stesso bar, il nuovo spettacolo nei palasport che debutterà con una residency di sei serate all'Unipol Dome di Milano tra il 22 e il 30 dicembre.