Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Max Pezzali, la possibile scaletta dei concerti a Padova

Musica

Doppio appuntamento allo stadio Euganeo per il tour Max Forever Gli anni d'oro - Stadi 2026: mercoledì 8 e giovedì 9 luglio Max Pezzali porta a Padova il suo show celebrativo degli anni Novanta, tra 27 brani in scaletta, momenti interattivi con il pubblico e tutti i classici dell'era 883

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Doppio appuntamento allo stadio Euganeo per il tour Max Forever Gli anni d'oro - Stadi 2026: mercoledì 8 e giovedì 9 luglio Max Pezzali porta a Padova il suo show celebrativo degli anni Novanta, tra 27 brani in scaletta, momenti interattivi con il pubblico e tutti i classici dell'era 883.

Il tour dei record fa tappa allo stadio Euganeo

Dopo le date di Lignano Sabbiadoro, Torino, Napoli, Roma, Bologna, Messina e Bari, la maratona estiva di Max Pezzali arriva a Padova per una doppietta molto attesa, penultima tappa prima del gran finale a San Siro dell'11 e 12 luglio, già tutto esaurito.

 

Il tour Max Forever Gli anni d'oro – Stadi 2026 ha superato i 650mila biglietti venduti per quindici appuntamenti nei principali stadi italiani, confermando il momento d'oro del cantautore di Pavia, reduce da anni di successi live culminati nel maxi evento all'Autodromo di Imola del 2025. E la corsa non si ferma: per fine anno è già annunciato Max Forever - Stessa storia stesso posto stesso bar, il nuovo spettacolo nei palasport che debutterà con una residency di sei serate all'Unipol Dome di Milano tra il 22 e il 30 dicembre.

 

La scaletta

La scaletta dei concerti di Max Pezzali a Padova, potrebbe replicare le dati delle precedenti setlist:

  • Tieni il tempo
  • Bella vera
  • La lunga estate caldissima
  • Sei un mito
  • Viaggio al centro del mondo
  • La regola dell’amico / Disco Inferno
  • L’universo tranne noi
  • Ci sono anch’io
  • Hanno ucciso l’Uomo Ragno
  • Non me la menare
  • Rotta x casa di Dio
  • Cumuli
  • Un giorno così / Senza averti qui
  • Ti sento vivere
  • Eccoti
  • Una canzone d’amore
  • La regina del celebrità
  • Nella notte
  • Io ci sarò
  • Come mai
  • Nessun rimpianto
  • La dura legge del gol
  • Gli anni
  • Lo strano percorso / Grazie mille
  • Nord sud ovest est
  • Tieni il tempo
  • Con un deca

Approfondimento

Max Pezzali in concerto a Roma, una macchina del tempo a cielo aperto

Spettacolo: Ultime notizie

Hunger Games: L'alba sulla mietitura, le prime immagini del film

Cinema

Un nuovo video, intitolato Incontra Haymitch, ha offerto un primo sguardo alla storia di...

L'Odissea, il timore di Tom Holland all'inizio delle riprese

Cinema

L'attore ha raccontato di aver trascorso il suo primo giorno di riprese convinto che Christopher...

Sanremo 2027, Stefano De Martino conferma la serata Eurovision

Musica

La 77esima edizione del Festival di Sanremo andrà in scena da martedì 16 a sabato 20 febbraio...

MystFest 2026, Cattolica indaga la verità tra noir e true crime

Spettacolo

Dal 6 al 12 luglio torna a Cattolica il MystFest, storico festival del giallo e del mistero...

Fast Forever, il dietro le quinte di Vin Diesel sul nuovo film

Cinema

L'attore protagonista ha mostrato alcune immagini della troupe sul set dell'undicesimo e ultimo...

Spettacolo: Per te