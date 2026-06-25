L'Olimpico offre una fotografia perfetta del fenomeno Max Pezzali: bambini sulle spalle dei genitori, ragazzi poco più che ventenni, quarantenni cresciuti con gli 883 e fan storici che seguono l'artista dagli esordi.

Un mosaico umano che attraversa almeno tre generazioni e che trova nelle stesse canzoni un terreno comune. Fin dalle prime note di Hanno ucciso l'Uomo Ragno, l'intero stadio si trasforma in un gigantesco karaoke collettivo. Accade lo stesso con Come mai, Nord Sud Ovest Est, Sei un mito, La regola dell'amico e naturalmente Gli anni, accolta come un vero e proprio inno generazionale. Pezzali canta, ma spesso si limita a lasciare spazio alle migliaia di persone che completano da sole intere strofe.

Le canzoni non appartengono più soltanto al cantante pavese, ma a chi le ha adottate come colonna sonora della propria vita. L'emozione è palpabile e attraversa l'intero stadio.

Ogni brano riporta a galla ricordi personali, amicizie, estati e frammenti di gioventù. Eppure non c'è malinconia. C'è piuttosto la consapevolezza che quelle storie continuano a parlare anche alle nuove generazioni. È il segreto di un catalogo musicale che resiste al tempo e che continua a trovare nuovi ascoltatori, senza perdere la propria identità.