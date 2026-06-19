Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Musica

Roberta Bayley: "Il Punk fu la rivoluzione degli antagonisti"

Fabrizio Basso

Fabrizio Basso

In occasione del Medimex, il MArTA di Taranto ospita la mostra fotografica inedita Roberta Bayley: The Ramones, CBGB’s and New York City. La abbiamo incontrata per rivivere, attraverso i suoi scatti e i suoi racconti, la storia di un movimento rivoluzionario che compie cinquant'anni

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ