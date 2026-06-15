Lewis Capaldi, la possibile scaletta del concerto a Milano

Il 17 giugno Capaldi torna in Italia per una data unica a Fiera Milano Live di Rho, a tre anni dall'ultimo sold out al Forum di Assago. Il cantautore scozzese porta con sé il nuovo EP Survive, uscito nel novembre 2025, e una scaletta che attraversa l'intera sua discografia: dai brani dell'esordio che lo hanno consacrato a livello mondiale fino ai pezzi più recenti

Il concerto rientra nel tour mondiale partito dagli Stati Uniti ad aprile 2026, che ha toccato arene iconiche come il Madison Square Garden di New York e la Hollywood Bowl di Los Angeles.

La scaletta

In base alle setlist dei concerti già tenuti in questo tour, a partire dal Lollapalooza Brazil di marzo fino alle tappe nordamericane di aprile, è possibile delineare una scaletta molto attendibile per la serata milanese. Lo show dura circa un'ora e mezza e alterna brani dei tre lavori in studio a una struttura che costruisce l'emozione progressivamente, chiudendo con i pezzi più attesi come encore.

L'apertura sarà probabilmente affidata a Survive, il singolo che dà il titolo all'EP e che ha guidato le classifiche britanniche nel 2025, seguito da Grace e Heavenly Kind of State of Mind dall'album Broken by Desire to Be Heavenly Sent. Il cuore del set includerà Forever, Wish You the Best, Love the Hell Out of You, Almost e Bruises, storico singolo del 2017. Spazio poi ai brani più recenti: Something in the Heavens, Leave Me Slowly, Forget Me e The Day That I Die. Prima dell'encore è attesa Before You Go, uno dei momenti più toccanti di ogni concerto.

Il finale è tradizionalmente riservato ai tre brani che il pubblico aspetta di più: Stay Love e Hold Me While You Wait aprono l'encore, mentre Someone You Loved chiude la serata, immancabile punto di arrivo emotivo di ogni show di Capaldi, il brano con cui ha conquistato il mondo e che con oltre 30 miliardi di stream globali lo ha consacrato come una delle voci pop più riconoscibili degli ultimi anni.