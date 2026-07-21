Litfiba, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Dopo lo spettacolo di Firenze, sabato 25 luglio i Litfiba porteranno la loro musica a Cosenza. In seguito, il gruppo sarà in concerto nelle città di Alghero, Catania, Melpignano, Palmanova, Forte dei Marmi e Bellaria Igea Marina
Il 23 luglio i Litfiba continueranno la loro tournée estiva con lo spettacolo in programma al Prato delle Cornacchie di Firenze. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso show del gruppo guidato dalla voce di Piero Pelù: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
i Litfiba a firenze, la possibile scaletta
Nuovo appuntamento con la tournée nata per celebrare i primi quarant’anni dell’iconico album 17 Re. Giovedì 23 luglio il gruppo salirà sul palco allestito al Prato delle Cornacchie del capoluogo toscano. Secondo quanto comunicato dal sito di Vivaticket, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento massimo riserbo sulla scaletta ufficiale della serata. Stando a quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte sabato 11 luglio al concerto di Asti:
- Febbre
- 17 Re
- Come un Dio
- Oro nero
- Sulla Terra
- Vendetta
- Ferit
- Apapaia
- Ballata
- Re del silenzio
- Pierrot e la luna
- Univers
- Tango
- Caffè, Mexcal e Rosita
- Gira nel mio cerchio
- Cane
- Resta
- Il vento
- Istanbul
- Santiago
- Eroi nel vento
- La preda
- Tex
- Cangaceiro
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Dopo lo spettacolo di Firenze, sabato 25 luglio i Litfiba porteranno la loro musica a Cosenza. In seguito, il gruppo sarà in concerto nelle città di Alghero, Catania, Melpignano, Palmanova, Forte dei Marmi e infine Bellaria Igea Marina. Questo il calendario completo con tutti i dettagli della tournée :
- 25 luglio, Cosenza – Rendano Arena, Piazza XV Marzo
- 28 luglio, Napoli – Arena Flegrea
- 01 agosto, Alghero – Alguer Summer Festival, Anfiteatro Ivan Graziani
- 04 agosto, Catania – Villa Bellini
- 07 agosto, Melpignano (LE) – Sei Festival, Piazza Avantaggiato
- 11 agosto, Palmanova (UD) - Estate di Stelle, Piazza Grande
- 13 agosto, Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live
- 15 agosto, Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay
I Litfiba sono tra i gruppi più popolari della scena rock italiana. Nel coso degli anni la formazione ha collezionato numerosi successi, ricordiamo l’album Infinito uscito nel 1999. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Il mio corpo che cambia, El diablo, Regina di cuori, Fata Morgana e Proibito.
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