Litfiba, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Dopo lo spettacolo di Firenze, sabato 25 luglio i Litfiba porteranno la loro musica a Cosenza. In seguito, il gruppo sarà in concerto nelle città di Alghero, Catania, Melpignano, Palmanova, Forte dei Marmi e Bellaria Igea Marina

Nuovo appuntamento con la tournée nata per celebrare i primi quarant’anni dell’iconico album 17 Re. Giovedì 23 luglio il gruppo salirà sul palco allestito al Prato delle Cornacchie del capoluogo toscano. Secondo quanto comunicato dal sito di Vivaticket , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento massimo riserbo sulla scaletta ufficiale della serata. Stando a quanto ripreso da Setlist , queste le canzoni proposte sabato 11 luglio al concerto di Asti:

Dopo lo spettacolo di Firenze, sabato 25 luglio i Litfiba porteranno la loro musica a Cosenza. In seguito, il gruppo sarà in concerto nelle città di Alghero, Catania, Melpignano, Palmanova, Forte dei Marmi e infine Bellaria Igea Marina. Questo il calendario completo con tutti i dettagli della tournée :

25 luglio, Cosenza – Rendano Arena, Piazza XV Marzo

28 luglio, Napoli – Arena Flegrea

01 agosto, Alghero – Alguer Summer Festival, Anfiteatro Ivan Graziani

04 agosto, Catania – Villa Bellini

07 agosto, Melpignano (LE) – Sei Festival, Piazza Avantaggiato

11 agosto, Palmanova (UD) - Estate di Stelle, Piazza Grande

13 agosto, Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live

15 agosto, Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay

I Litfiba sono tra i gruppi più popolari della scena rock italiana. Nel coso degli anni la formazione ha collezionato numerosi successi, ricordiamo l’album Infinito uscito nel 1999. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Il mio corpo che cambia, El diablo, Regina di cuori, Fata Morgana e Proibito.