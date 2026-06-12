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Francesco Guccini. Canterò Soltanto il Tempo: mostra a Reggio Emilia tra parola e memoria

Fabrizio Basso

Fabrizio Basso

L'esposizione resterà aperta fino al 18 ottobre 2026 allo Spazio Gerra di Reggio Emilia: è un progetto espositivo dedicato a uno dei più importanti protagonisti della canzone d’autore italiana. Verrà pubblicato anche il catalogo che raccoglie i materiali esposti

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