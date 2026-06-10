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Cesare Cremonini, la possibile scaletta del concerto all’autodromo di Imola

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo lo spettacolo di Imola, mercoledì 17 giugno il cantautore bolognese sarà protagonista dell’ultimo appuntamento live del 2026 con il concerto in programma alla Visarno Arena di Firenze

Dopo l’appuntamento all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano, il 13 giugno il cantautore bolognese sarà in concerto all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo di Cesare Cremonini: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

cesare cremonini a imola, la possibile scaletta

Sabato 13 giugno Cesare Cremonini continuerà la sua serie di appuntamenti live con lo spettacolo in scena all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento massimo riserbo sulla possibile scaletta del nuovo concerto.

 

L’artista ha parlato del brano Possibili scenari in un post condiviso sul suo profilo Instagram che conta più di due milioni di follower: “Non era in scaletta dal tour negli stadi del 2018. È una delle mie canzoni più importanti ma ha delle caratteristiche particolari, è molto potente e suggerisce una chiusura o una apertura di un grande sipario. Ora, finalmente, ha trovato la connessione ideale con il nuovo palco e le luci curate dal grande Massimo Pozzoli”. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite alla data zero di Gorizia:

  • Alaska Baby
  • Dicono di me
  • PadreMadre
  • Il comico (Sai che risate)
  • La ragazza del futuro
  • Ora che non ho più te
  • La nuova stella di Broadway
  • Latin Lover
  • Possibili scenari
  • Buon viaggio (Share The Love)
  • Acrobati
  • Vieni a vedere perché
  • Le sei e ventisei
  • Mondo
  • Logico #1
  • Grey Goose
  • Aurore boreali
  • Figlio di un re
  • Tie Your Mother Down
  • 50 Special
  • San Luca
  • Marmellata #25
  • Poetica
  • Nessuno vuole essere Robin
  • Un giorno migliore

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Dopo i due concerti di Roma, Cesare Cremonini ha raccontato: “Così poi al Circo Massimo di Roma, ho preso quel sassofono che per me non è uno strumento ma il simbolo di un pezzo della mia vita che si era ammaccata, poi rotta e soffiandoci dentro, con il coraggio che ci vuole per provarci, le ho dato un colore dorato e una forma sinuosa. L’ho in fine alzato in cielo, per dirgli solo grazie".

 

Mercoledì 17 giugno Cesare Cremonini sarà protagonista dell’ultimo appuntamento live del 2026 alla Visarno Arena di Firenze. Nel corso degli anni il cantautore (FOTO) ha conquistato le classifiche, tra gli album ricordiamo La teoria dei colori, Possibili scenari e Alaska Baby. Per quanto riguarda le collaborazioni, citiamo San Luca con Luca Carboni e Nonostante tutto con Elisa.

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