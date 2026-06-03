Morto Peabo Bryson, star R&B e voce di colonne sonore Disney

Fu tuttavia il rapporto con il mondo Disney a consacrarlo a livello globale. Nel 1991 interpretò insieme a Céline Dion la title track del film animato La bella e la bestia , un brano che si trasformò quasi immediatamente in un classico intramontabile e che gli valse il primo Grammy Award. L'anno successivo replicò con A Whole New World , duetto con Regina Belle per la colonna sonora di Aladdin: la canzone raggiunse la vetta della Billboard Hot 100 , diventando il primo brano proveniente da un film d'animazione a riuscire in quell'impresa. Anche questo secondo successo fu incoronato da un Grammy, confermando Bryson come la voce delle fiabe americane per eccellenza.

Una carriera da pioniere dell'R&B

Al di là dei trionfi disney, Peabo Bryson fu per decenni uno dei più apprezzati interpreti di ballate soul e romantic R&B. Tra i suoi brani più rappresentativi si ricordano Feel the Fire del 1978, I'm So Into You e If Ever You're in My Arms Again del 1984, quest'ultimo capace di affermarsi come un classico delle radio americane. Artista abituato al duetto, collaborò con alcune delle più grandi voci femminili della storia della musica: Roberta Flack, Minnie Riperton, Natalie Cole. Nel corso della sua carriera pubblicò oltre venti album e divenne il primo artista nella storia della musica a piazzare dischi in cima a quattro classifiche diverse. Negli ultimi anni la salute lo aveva messo a dura prova: nel 2019 era stato ricoverato d'urgenza ad Atlanta dopo un grave attacco di cuore. Nel maggio 2026 era arrivata la notizia di un nuovo ricovero, questa volta per un ictus, dal quale non si è più ripreso. Bryson lascia la moglie Tanya Boniface Bryson, i figli Robert e Linda, e tre nipoti.