Morto Peabo Bryson, star R&B e voce di colonne sonore Disney

Ad annunciare la notizia è stata la famiglia con un comunicato ufficiale: "Con il cuore spezzato e profonda tristezza, annunciamo la scomparsa di Peabo Bryson. La sua musica ha accompagnato intere generazioni nei momenti più preziosi della vita"
È scomparso il 2 giugno 2026 Peabo Bryson, cantante R&B statunitense vincitore di due Grammy Award, celebre in tutto il mondo per aver prestato la voce alle colonne sonore di alcuni dei più amati classici Disney. Settantacinque anni, è deceduto a causa di un ictus.
Una voce per i sogni: il legame con la Disney
Nato il 13 aprile 1951 a Greenville, nella Carolina del Sud, Robert Peapo Bryson scoprì la sua vocazione musicale in giovanissima età, iniziando a cantare appena quattordicenne. Nel corso di una carriera durata oltre cinquant'anni, ha costruito una reputazione solida nel panorama soul e R&B grazie a una voce calda, potente e dal controllo quasi operistico.
Fu tuttavia il rapporto con il mondo Disney a consacrarlo a livello globale. Nel 1991 interpretò insieme a Céline Dion la title track del film animato La bella e la bestia, un brano che si trasformò quasi immediatamente in un classico intramontabile e che gli valse il primo Grammy Award. L'anno successivo replicò con A Whole New World, duetto con Regina Belle per la colonna sonora di Aladdin: la canzone raggiunse la vetta della Billboard Hot 100, diventando il primo brano proveniente da un film d'animazione a riuscire in quell'impresa. Anche questo secondo successo fu incoronato da un Grammy, confermando Bryson come la voce delle fiabe americane per eccellenza.
Una carriera da pioniere dell'R&B
Al di là dei trionfi disney, Peabo Bryson fu per decenni uno dei più apprezzati interpreti di ballate soul e romantic R&B. Tra i suoi brani più rappresentativi si ricordano Feel the Fire del 1978, I'm So Into You e If Ever You're in My Arms Again del 1984, quest'ultimo capace di affermarsi come un classico delle radio americane. Artista abituato al duetto, collaborò con alcune delle più grandi voci femminili della storia della musica: Roberta Flack, Minnie Riperton, Natalie Cole. Nel corso della sua carriera pubblicò oltre venti album e divenne il primo artista nella storia della musica a piazzare dischi in cima a quattro classifiche diverse. Negli ultimi anni la salute lo aveva messo a dura prova: nel 2019 era stato ricoverato d'urgenza ad Atlanta dopo un grave attacco di cuore. Nel maggio 2026 era arrivata la notizia di un nuovo ricovero, questa volta per un ictus, dal quale non si è più ripreso. Bryson lascia la moglie Tanya Boniface Bryson, i figli Robert e Linda, e tre nipoti.