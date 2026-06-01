Si è chiusa a Milano la quinta edizione dei Videoclip Italia Awards, il principale riconoscimento dedicato alla videomusica italiana. Tra i protagonisti della serata Blanco, premiato con Maledetta Rabbia, Lucio Corsi con Volevo essere un duro e Shablo, vincitore di tre riconoscimenti. Premi anche ai registi Enea Colombi, eletto Regista dell'anno, Tommaso Ottomano, Samir Fennane e Francesca Belli.

Oltre ai finalisti, hanno partecipato con entusiasmo ai dibattiti la direttrice di Lombardia Film Commission Angela D’Arrigo, la digital artist Lorenza Liguori, il regista Lorenzo Silvestri del collettivo Bendo, la direttrice della fotografia Francesca Pavoni, lo staff di Trans Audio Video, Gabriele Ottino e Sharon Ritossa dello studio creativo 2Riot.

Milano, 31 maggio 2026 / Ufficio stampa Chiara Zanini / Con la proclamazione di vincitori e vincitrici si è chiusa venerdì 29 maggio la quinta edizione di Videoclip Italia Awards, il principale evento dedicato alla scena videomusicale italiana. Per la prima volta il programma si è dispiegato in tre giornate, ospitate a Milano negli spazi di BASE, Tàc e TAV Academy, per favorire il networking e affrontare di petto le questioni più urgenti nel comparto: l'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa nelle forme audiovisive (dunque anche cortometraggi, visual, spot pubblicitari, contenuti per i social network), la qualità delle opere artistiche condizionata dallo stato di precarietà strutturale imposta a chi lavora, la scarsa lungimiranza dei finanziamenti pubblici a sostegno del settore. Anche la masterclass con il pluripremiato regista Enea Colombi, che esordì a soli 14 anni da autodidatta, ha tenuto alta l'attenzione del pubblico di appassionati, studenti e professionisti.

Due premi anche a Volevo essere un duro di Lucio Corsi, diretto dal fido Tommaso Ottomano, che con lui ha scritto la canzone (produzione Borotalco per Sugar): premiato dal magazine Billboard Italia e nella categoria indie.

Due premi particolarmente significativi sono andati al videoclip della canzone Maledetta Rabbia di Blanco (Miglior videoclip italiano e Miglior videoclip di genere pop), diretto da Francesco Lorusso x Broga’s (prodotto da Maestro per l'etichetta EMI Records Italy).

La giuria internazionale, formata da oltre ottanta esperti, ha assegnato complessivamente 3 premi ai lavori realizzati per Shablo. Il videoclip de La mia parola, brano proposto al Festival di Sanremo con Gué, Joshua e Tormento, ha vinto come Miglior Fotografia (d.o.p.: Alessandro Ubaldi) e come opera più apprezzata dalla giuria studentesca. Prodotta da Borotalco per le etichette Urubamba e Universal Music Italia, conferma Shablo come artista e producer cosciente della capacità attrattiva delle forme video per le canzoni, avendo richiesto inoltre al regista Ludovico Fontanesi il lavoro per far conoscere il suo album Manifesto, omonimo, vincitore del premio Extraclip, dedicato appunto ai lavori ibridi che trascendono il linguaggio tradizionale dei videoclip musicali pur mantenendo la loro funzione promozionale per la musica (produzione Borotalco per l'etichetta Urubamba).

I registi premiati e l'appuntamento al 2027

Per quanto riguarda la regia, il 2025 è stato dunque un'ottima annata per Enea Colombi (3 premi: Regista dell'anno, Miglior montaggio per Solo 2 per Ceri Wax, Premio della giuria studentesca per La mia parola di Shablo, Gué, Joshua e Tormento), per i Broga's e per Tommaso Ottomano (2 premi), come pure per i più giovani Samir Fennane, applauditissimo dai colleghi durante la serata finale per il videoclip low budget di Le mille e una notte per Medley, e Francesca Belli, eletta la regista emergente dell'anno.

Quanto al supporto ottenuto con fondi pubblici, la film commission regionale che più ha supportato le produzioni di videoclip è Film Commission Torino Piemonte, che ha sostenuto tre videoclip finalisti.

Dichiarano i direttori artistici Alessio Rosa e Nicola Marceddu: «La quinta edizione ci vede estremamente soddisfatti: grande partecipazione in tutte le tre giornate organizzate, confronti valorizzati dalla qualità degli interventi nei talk, premi che spingeranno nuovi talenti e artisti affermati a non abbandonare certo questa industria. Che, nonostante sia sottofinanziata, continua ad essere la miglior compagna possibile per quella musicale. Altrettanto per noi, i risultati rappresentano un invito ad offrire nuovamente nel 2027 un programma all'altezza di un'arte che amiamo».

Videoclip Italia Awards tornerà per la sesta edizione prima dell'estate 2027 e con alcuni eventi tra il prossimo autunno e l'inverno, slegati dai premi. L'elenco completo dei vincitori è pubblicato per intero di seguito ed è disponibile anche al link: www.videoclipitaliaawards.com/shortlist-2026/.