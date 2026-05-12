Videoclip Italia Awards 2026, premio Billboard a Tommaso Ottomano

Il videoclip di Volevo essere un duro di Lucio Corsi, diretto da Tommaso Ottomano, vince il premio speciale assegnato da Billboard Italia ai Videoclip Italia Awards 2026. Un cortometraggio musicale tra glam rock, nostalgia anni Novanta e immaginario cinematografico che omaggia David Bowie, Ritorno al Futuro e i videoclip cult di Michael Jackson. La premiazione si terrà il 29 maggio a Milano

La targa verrà consegnata venerdì 29 maggio durante la serata conclusiva dei Videoclip Italia Awards, il principale evento italiano dedicato alla cultura del videoclip musicale. Una vittoria che consacra ulteriormente il sodalizio artistico tra Ottomano e Lucio Corsi , collaboratori da circa quindici anni e ormai tra le coppie creative più riconoscibili della scena musicale contemporanea.

Massimo Ceccherini, Pieraccioni e la memoria della commedia toscana

Nel video compaiono anche Massimo Ceccherini e Leonardo Pieraccioni, figure che riportano direttamente all’infanzia degli autori. I due interpretano rispettivamente il padre e un prete esorcista, inserendo nel videoclip una vena ironica e surreale che dialoga apertamente con la tradizione della commedia toscana degli anni Novanta.

Le riprese si sono svolte tra Monza, Brianza e Casatenovo grazie alla produzione di Borotalco per Sugar Music. Un dettaglio geografico che contribuisce al fascino del progetto: provincia lombarda, camerette, chitarre elettriche e sogni giganteschi. Tutto il videoclip sembra raccontare proprio questo cortocircuito tra luoghi ordinari e immaginazione sfrenata.