GrandTour LA VITA È ADESSO, le nuove date

Novanta giorni di riposo e cure per Claudio Baglioni. Il cantautore (FOTO) ha posticipato il tour a causa di una polmonite interstiziale acuta. L’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram da oltre 300.000 follower: “Proprio in occasione del mio settantacinquesimo compleanno ho preso una sindrome influenzale abbastanza tradizionale, di quelle fuori stagione, ma siccome non passava ho deciso di fare degli accertamenti e alla fine è venuto fuori che non era solo una semplice influenza, ma si trattava di una polmonite acuta interstiziale”. Claudio Baglioni ha aggiunto: “Con la voglia anche di risolvere presto questa questione, e con l’aiuto di una dose sostanziosa di farmaci, sono uscito fuori dalla fase più delicata e intensa perché quest’infiammazione, anche rara, è stata di una certa rilevanza”.

Infine, il cantautore ha parlato della necessità di riposarsi per una guarigione completa: “Ho dovuto prendere una decisione, anche dolorosa e difficile. È significato scegliere di prendere tutto il blocco del calendario del GrandTour, quello che sarebbe partito il 29 giugno a Venezia e terminato a settembre a Torino, e spostarlo esattamente di un anno: dal 2026 al 2027”.