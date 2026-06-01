Claudio Baglioni, tour posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acutaMusica
Novanta giorni di riposo e cure per Claudio Baglioni. Il cantautore ha annunciato lo slittamento della tournée a causa di una polmonite interstiziale acuta. Concerti rimandati al 2027. Comunicato il nuovo calendario degli appuntamenti live
Claudio Baglioni ha annunciato lo slittamento dello spettacolo “GrandTour LA VITA È ADESSO” a causa di una polmonite interstiziale acuta. Il cantautore ha parlato della decisione in un post condiviso sul suo profilo Instagram. Comunicato il nuovo calendario degli appuntamenti live.
GrandTour LA VITA È ADESSO, le nuove date
Novanta giorni di riposo e cure per Claudio Baglioni. Il cantautore (FOTO) ha posticipato il tour a causa di una polmonite interstiziale acuta. L’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram da oltre 300.000 follower: “Proprio in occasione del mio settantacinquesimo compleanno ho preso una sindrome influenzale abbastanza tradizionale, di quelle fuori stagione, ma siccome non passava ho deciso di fare degli accertamenti e alla fine è venuto fuori che non era solo una semplice influenza, ma si trattava di una polmonite acuta interstiziale”. Claudio Baglioni ha aggiunto: “Con la voglia anche di risolvere presto questa questione, e con l’aiuto di una dose sostanziosa di farmaci, sono uscito fuori dalla fase più delicata e intensa perché quest’infiammazione, anche rara, è stata di una certa rilevanza”.
Infine, il cantautore ha parlato della necessità di riposarsi per una guarigione completa: “Ho dovuto prendere una decisione, anche dolorosa e difficile. È significato scegliere di prendere tutto il blocco del calendario del GrandTour, quello che sarebbe partito il 29 giugno a Venezia e terminato a settembre a Torino, e spostarlo esattamente di un anno: dal 2026 al 2027”.
Approfondimento
Claudio Baglioni compie 75 anni, le frasi più belle delle sue canzoni
La produzione della tournée ha diffuso le nuove date e tutte le informazioni in merito al rimborso dei biglietti. Questo il nuovo calendario del “GrandTour LA VITA È ADESSO”:
1° luglio 2027 CODROIPO (UD), Villa Manin
posticipo del 3 luglio 2026
2 luglio 2027 ESTE (PD), Castello Carrarese
posticipo del 5 luglio 2026
3 luglio 2027 MAROSTICA (VI), Piazza Castello
posticipo del 4 luglio 2026
4 luglio 2027 VILLAFRANCA (VR), Castello Scaligero
posticipo del 2 luglio 2026
6 luglio 2027 PISTOIA, Piazza Duomo
posticipo del 7 luglio 2026
7 luglio 2027 GENOVA, Arena Del Mare - Porto Antico
posticipo del 8 luglio 2026
10 luglio 2027 CERNOBBIO (CO), Villa Erba
posticipo del 11 luglio 2026
12 luglio 2027 BERGAMO, Arena Fiera
posticipo del 13 luglio 2026
15 luglio 2027 FIRENZE, Le Cascine - Prato Delle Cornacchie
posticipo del 16 luglio 2026
17 luglio 2027 CATTOLICA (RN), Arena Della Regina
posticipo del 17 luglio 2026
19 luglio 2027 POMPEI (NA), Anfiteatro Degli Scavi
posticipo del 20 luglio 2026
20 luglio 2027 POMPEI (NA), Anfiteatro Degli Scavi
posticipo del 21 luglio 2026
24 luglio 2027 AGRIGENTO, Live Arena
posticipo del 26 luglio 2026
25 luglio 2027 AGRIGENTO, Live Arena
posticipo del 27 luglio 2026
27 luglio 2027 PALERMO, Teatro Di Verdura
posticipo del 28 luglio 2026
28 luglio 2027 PALERMO, Teatro Di Verdura
posticipo del 29 luglio 2026
7 agosto 2027 CASTIGLIONCELLO (LI), Castello Pasquini
posticipo del 16 agosto 2026
8 agosto 2027 FORTE DEI MARMI (LU), Villa Bertelli
posticipo del 17 agosto 2026
16 agosto 2027 TERMOLI (CB), Arena Del Mare
posticipo del 19 agosto 2026
17 agosto 2027 APRICENA (FG), Cava Dell'Erba
posticipo del 22 agosto 2026
18 agosto 2027 BARLETTA (BAT), Fossato Del Castello
posticipo del 20 agosto 2026
19 agosto 2027 FASANO (BR), Parco Archeologico Di Egnazia
posticipo del 21 agosto 2026
21 agosto 2027 ROCCELLA IONICA (RC), Teatro Al Castello
posticipo del 25 agosto 2026
22 agosto 2027 CIRÒ MARINA (KR), Arena Saracena
posticipo del 24 agosto 2026
23 agosto 2027 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS), Arena Dei Cedri
posticipo del 26 agosto 2026
25 agosto 2027 PAESTUM (SA), Arena Dei Templi
posticipo del 27 agosto 2026
28 agosto 2027 LANCIANO (CH), Parco Delle Rose
posticipo del 29 agosto 2026
31 agosto 2027 PARMA, Parco Ducale
posticipo del 1° settembre 2026
2 settembre 2027 BRESCIA, Piazza Della Loggia
posticipo del 3 settembre 2026
4 settembre 2027 CERVERE (CN), Anfiteatro Dell'Anima
posticipo del 5 settembre 2026
8 settembre 2027 MACERATA, Sferisterio
posticipo del 9 settembre 2026
9 settembre 2027 MACERATA, Sferisterio
posticipo del 10 settembre 2026
11 settembre 2027 CASERTA, Reggia Di Caserta - Piazza Carlo Di Borbone
posticipo del 12 settembre 2026
12 settembre 2027 CASERTA, Reggia Di Caserta - Piazza Carlo Di Borbone
posticipo del 13 settembre 2026
17 settembre 2027 TORINO, Piazza San Carlo
posticipo del 18 settembre 2026
Per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati.
Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. Per tutte le info: www.friendsandpartners.it.
A breve verranno comunicate le informazioni per i concerti di VENEZIA, SPOLETO (PG), SIRACUSA, TAORMINA (ME), ALGHERO (SS), CAGLIARI, TRENTO, VIGEVANO (PV), SORDEVOLO (BI), e le date di recupero, per le quali rimarranno validi i biglietti acquistati.
Approfondimento
Claudio Baglioni ha tenuto un concerto in Senato. VIDEO
Claudio Baglioni, i look e la carriera dell’artista
Il cantautore nato il 16 maggio del 1951 ha annunciato il suo ritiro dalle scene nel 2026, al termine di una serie di live che ha definito 'il mio giro d'onore'. Ha venduto oltre 60 milioni di dischi e vinto numerosi premi, dal Festivalbar al Wind Music Awards. La sua voce ha un’estensione di 3 ottave. LA FOTOSTORIA