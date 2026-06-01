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Claudio Baglioni, tour posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta

Musica
©Getty

Novanta giorni di riposo e cure per Claudio Baglioni. Il cantautore ha annunciato lo slittamento della tournée a causa di una polmonite interstiziale acuta. Concerti rimandati al 2027. Comunicato il nuovo calendario degli appuntamenti live

Claudio Baglioni ha annunciato lo slittamento dello spettacolo “GrandTour LA VITA È ADESSO” a causa di una polmonite interstiziale acuta. Il cantautore ha parlato della decisione in un post condiviso sul suo profilo Instagram. Comunicato il nuovo calendario degli appuntamenti live.

GrandTour LA VITA È ADESSO, le nuove date

Novanta giorni di riposo e cure per Claudio Baglioni. Il cantautore (FOTO) ha posticipato il tour a causa di una polmonite interstiziale acuta. L’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram da oltre 300.000 follower: “Proprio in occasione del mio settantacinquesimo compleanno ho preso una sindrome influenzale abbastanza tradizionale, di quelle fuori stagione, ma siccome non passava ho deciso di fare degli accertamenti e alla fine è venuto fuori che non era solo una semplice influenza, ma si trattava di una polmonite acuta interstiziale”. Claudio Baglioni ha aggiunto: “Con la voglia anche di risolvere presto questa questione, e con l’aiuto di una dose sostanziosa di farmaci, sono uscito fuori dalla fase più delicata e intensa perché quest’infiammazione, anche rara, è stata di una certa rilevanza”.

 

Infine, il cantautore ha parlato della necessità di riposarsi per una guarigione completa: “Ho dovuto prendere una decisione, anche dolorosa e difficile. È significato scegliere di prendere tutto il blocco del calendario del GrandTour, quello che sarebbe partito il 29 giugno a Venezia e terminato a settembre a Torino, e spostarlo esattamente di un anno: dal 2026 al 2027”.

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La produzione della tournée ha diffuso le nuove date e tutte le informazioni in merito al rimborso dei biglietti. Questo il nuovo calendario del “GrandTour LA VITA È ADESSO”:

 

1° luglio 2027 CODROIPO (UD), Villa Manin

posticipo del 3 luglio 2026

2 luglio 2027 ESTE (PD), Castello Carrarese

posticipo del 5 luglio 2026

3 luglio 2027 MAROSTICA (VI), Piazza Castello

posticipo del 4 luglio 2026

4 luglio 2027 VILLAFRANCA (VR), Castello Scaligero

posticipo del 2 luglio 2026

6 luglio 2027 PISTOIA, Piazza Duomo

posticipo del 7 luglio 2026

7 luglio 2027 GENOVA, Arena Del Mare - Porto Antico

posticipo del 8 luglio 2026

10 luglio 2027 CERNOBBIO (CO), Villa Erba

posticipo del 11 luglio 2026

12 luglio 2027 BERGAMO, Arena Fiera

posticipo del 13 luglio 2026

15 luglio 2027 FIRENZE, Le Cascine - Prato Delle Cornacchie

posticipo del 16 luglio 2026

17 luglio 2027 CATTOLICA (RN), Arena Della Regina 

posticipo del 17 luglio 2026

19 luglio 2027 POMPEI (NA), Anfiteatro Degli Scavi

posticipo del 20 luglio 2026

20 luglio 2027 POMPEI (NA), Anfiteatro Degli Scavi

posticipo del 21 luglio 2026

24 luglio 2027 AGRIGENTO, Live Arena

posticipo del 26 luglio 2026

25 luglio 2027 AGRIGENTO, Live Arena

posticipo del 27 luglio 2026

27 luglio 2027 PALERMO, Teatro Di Verdura

posticipo del 28 luglio 2026

28 luglio 2027 PALERMO, Teatro Di Verdura

posticipo del 29 luglio 2026

7 agosto 2027 CASTIGLIONCELLO (LI), Castello Pasquini

posticipo del 16 agosto 2026

8 agosto 2027 FORTE DEI MARMI (LU), Villa Bertelli 

posticipo del 17 agosto 2026

16 agosto 2027 TERMOLI (CB), Arena Del Mare

posticipo del 19 agosto 2026

17 agosto 2027 APRICENA (FG), Cava Dell'Erba

posticipo del 22 agosto 2026

18 agosto 2027 BARLETTA (BAT), Fossato Del Castello

posticipo del 20 agosto 2026

19 agosto 2027 FASANO (BR), Parco Archeologico Di Egnazia

posticipo del 21 agosto 2026

21 agosto 2027 ROCCELLA IONICA (RC), Teatro Al Castello

posticipo del 25 agosto 2026

22 agosto 2027 CIRÒ MARINA (KR), Arena Saracena

posticipo del 24 agosto 2026

23 agosto 2027 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS), Arena Dei Cedri

posticipo del 26 agosto 2026

25 agosto 2027 PAESTUM (SA), Arena Dei Templi

posticipo del 27 agosto 2026 

28 agosto 2027 LANCIANO (CH), Parco Delle Rose

posticipo del 29 agosto 2026

31 agosto 2027 PARMA, Parco Ducale

posticipo del 1° settembre 2026

2 settembre 2027 BRESCIA, Piazza Della Loggia

posticipo del 3 settembre 2026

4 settembre 2027 CERVERE (CN), Anfiteatro Dell'Anima

posticipo del 5 settembre 2026

8 settembre 2027 MACERATA, Sferisterio

posticipo del 9 settembre 2026

9 settembre 2027 MACERATA, Sferisterio

posticipo del 10 settembre 2026

11 settembre 2027 CASERTA, Reggia Di Caserta - Piazza Carlo Di Borbone

posticipo del 12 settembre 2026

12 settembre 2027 CASERTA, Reggia Di Caserta - Piazza Carlo Di Borbone

posticipo del 13 settembre 2026

17 settembre 2027 TORINO, Piazza San Carlo 

posticipo del 18 settembre 2026

 

Per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati.

Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. Per tutte le info: www.friendsandpartners.it.

 

A breve verranno comunicate le informazioni per i concerti di VENEZIA, SPOLETO (PG), SIRACUSA, TAORMINA (ME), ALGHERO (SS), CAGLIARI, TRENTO, VIGEVANO (PV), SORDEVOLO (BI), e le date di recupero, per le quali rimarranno validi i biglietti acquistati.

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