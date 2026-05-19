shiva a milano, la possibile scaletta dei concerti

Mercoledì 20 e giovedì 21 maggio Shiva porterà la sua musica sul palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento il giovane rapper non ha rilasciato anticipazioni sulle scalette, attesi i suoi brani più popolari e quelli tratti dall’ultimo album Vangelo. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 12 maggio al concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze:

Take 6

Non è easy

Cup

Santa Season / Wop Wop

Milano Angels

6 AM

Niente da perdere

Take 5

Gotham

Arsenico

Bossoli

Take 4

Don’t Stop It

Freaky

Un Altro Show

Soldi in nero

Soldi puliti

Diversi

V per Vangelo

Peccati / Polvere Rosa

Obsessed

Babyface

Spie

Bad bad bad

Coscienza

VVS Cartier

D&G

Neon

Alleluia

Big City Life RMX

Syrup

Polvere

Non lo sai

Dopo i due attesi spettacoli di Milano, sabato 23 maggio il rapper chiuderà la sua tournée nei palazzetti con l’appuntamento live in programma all’Inalpi Arena di Torino.