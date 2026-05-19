Dopo i due attesi spettacoli di Milano, sabato 23 maggio il rapper chiuderà la sua tournée nei palazzetti con l’appuntamento live in programma all’Inalpi Arena di Torino
Dopo l’appuntamento live di mercoledì 6 maggio, Shiva tornerà in concerto all’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui due nuovi attesi spettacoli milanesi: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
shiva a milano, la possibile scaletta dei concerti
Mercoledì 20 e giovedì 21 maggio Shiva porterà la sua musica sul palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento il giovane rapper non ha rilasciato anticipazioni sulle scalette, attesi i suoi brani più popolari e quelli tratti dall’ultimo album Vangelo. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 12 maggio al concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze:
- Take 6
- Non è easy
- Cup
- Santa Season / Wop Wop
- Milano Angels
- 6 AM
- Niente da perdere
- Take 5
- Gotham
- Arsenico
- Bossoli
- Take 4
- Don’t Stop It
- Freaky
- Un Altro Show
- Soldi in nero
- Soldi puliti
- Diversi
- V per Vangelo
- Peccati / Polvere Rosa
- Obsessed
- Babyface
- Spie
- Bad bad bad
- Coscienza
- VVS Cartier
- D&G
- Neon
- Alleluia
- Big City Life RMX
- Syrup
- Polvere
- Non lo sai
Dopo i due attesi spettacoli di Milano, sabato 23 maggio il rapper chiuderà la sua tournée nei palazzetti con l’appuntamento live in programma all’Inalpi Arena di Torino.
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Il 10 aprile Shiva ha pubblicato il suo nuovo lavoro Vangelo, certificato disco di platino e arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. In occasione dell'uscita del disco, il rapper ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di due milioni di follower: "Un disco diverso dagli altri, è arrivato il momento di convertirsi". All’interno numerose collaborazioni: Obsessed con Anna, Bad bad bad con Geolier, Babyface con Kid Yugi, Bacio di Giuda con Tiziano Ferro, Mayday con Lazza e Sfera Ebbasta.
Tra i lavori più popolari di Shiva troviamo sicuramente Milano Demons, certificato con ben cinque dischi di platino. Nell’aprile dello scorso anno il rapper ha pubblicato il joint album Santana Money Gang con Sfera Ebbasta. Per quanto riguarda i brani, citiamo Mon fre con Emis Killa, Calmo con Thasup, Pensando a lei, Niente da perdere, Polvere con Tony Boy, La zone con Rhove, Everyday con Takagi & Ketra, Anna e Geolier (FOTO).
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