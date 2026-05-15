Da oggi ritorna la rocker di Arezzo con il singolo che si impone come una dichiarazione artistica e umana centrata su una figura familiare precisa e centrale nella vita dell’autrice: la sorella Giorgi, affetta da Sindrome di Down e al cuore dell’intero progetto creativo. Il pezzo è una dedica esplicita che trasforma un legame privato in un messaggio pubblico di forte impatto. L'INTERVISTA

Da oggi, venerdì 15 maggio 2026, il panorama musicale italiano accoglie il ritorno di Pia Tuccitto con il singolo My sister is down, un brano che si impone come una dichiarazione artistica e umana centrata su una figura familiare precisa e centrale nella vita dell’autrice: la sorella Giorgi, affetta da Sindrome di Down e al cuore dell’intero progetto creativo.

La canzone, uscita su tutte le piattaforme digitali e in radio, oltre che su YouTube con il videoclip appena pubblicato (che trovate in fondo a questo articolo), nasce come dedica esplicita e continua a rappresentare il fulcro emotivo attorno a cui si sviluppa l’intero racconto musicale, trasformando un legame privato in un messaggio pubblico di forte impatto.

La pubblicazione segna anche il ritorno discografico dell’artista attraverso una produzione condivisa con Frank Nemola, distribuita da Distrokid. Il brano, scritto dalla stessa Tuccitto, affonda le sue radici in una composizione nata anni fa e mai pubblicata ufficialmente, pur essendo già stata eseguita dal vivo con la band dell’artista durante la trasmissione Help, condotta da Red Ronnie su Videomusic alla fine degli anni '90. Oggi il pezzo viene ripreso e rielaborato, con arrangiamenti originali di Giampaolo Blancato e il coinvolgimento di musicisti come Daniele Ciuffreda alla batteria, Daniele Nieri al basso, Dario Comuzzi alle chitarre e Vic Johnson all’armonica.

Il centro narrativo del singolo ruota interamente attorno alla relazione tra Pia Tuccitto e la sorella Giorgi, presenza costante e ispirazione diretta del testo. La canzone si sviluppa come un dialogo intimo e affettivo che mette al centro lo sguardo della sorella sul mondo, costruendo una narrazione che rifiuta semplificazioni e categorie rigide e che si traduce in un invito a riconoscere la dignità e la complessità di ogni persona.

Il brano assume la forma di una testimonianza emotiva che attraversa il tema della diversità senza ridurlo a etichetta, ma trasformandolo in elemento di relazione e conoscenza, anche grazie a una scrittura essenziale in cui la dimensione personale diventa linguaggio universale.

Dal 1993 Pia Tuccitto ha sviluppato la propria carriera nel team di Vasco Rossi, condividendo con lui 15 anni di grandi eventi live, firmando canzoni interpretate da artisti come Patty Pravo, Irene Grandi e Vasco Rossi e pubblicando album come Un segreto che, Urlo e Romantica io.

Abbiamo incontrato Pia Tuccitto per chiederle come è nata la canzone My sister is down. Ecco cosa ci ha raccontato l'artista.