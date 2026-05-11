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Tredici Pietro, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Dopo lo spettacolo di Napoli, il rapper proseguirà la tournée con gli appuntamenti live in programma a Roma, Brescia, Padova e infine Firenze. A febbraio Tredici Pietro ha debuttato in gara con il brano Uomo che cade al Festival di Sanremo

Dopo gli appuntamenti di Nonantola, Milano e Venaria Reale, Tredici Pietro sarà in concerto alla Casa della Musica di Napoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

tredici pietro a napoli, la possibile scaletta

 

Nuovo appuntamento live con la musica di Tredici Pietro. Lunedì 11 maggio il rapper salirà sul palco della Casa della Musica, questo l’indirizzo: via Barbagallo, 115, 80125, Napoli. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento massimo riserbo sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Secondo quanto rilanciato da Cosmopolitan, queste le canzoni eseguite allo show di Milano:

  • Non Guardare Giù
  • Morire
  • Biassanot
  • Big Panorama
  • Tu Non Sei Con Noi
  • Soldi
  • Milano Collane
  • Dall’Alto
  • Serve Amore
  • High
  • La Fretta
  • Qui Piangono Tutti
  • Emirates
  • Respirare
  • Passaporto
  • Solamente Di Te
  • 1 € Al Secondo
  • Sara E Sabrina
  • Bro + Bro
  • Tradirti
  • Like This Like That
  • Che Gusto C’è
  • Vestiti D’Odio
  • Uomo Che Cade
  • Galleggiare
  • Tempesta
  • Bolo
  • Verità

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Dopo il concerto di Napoli, Tredici Pietro (FOTO) proseguirà con gli appuntamenti di Roma, Brescia e Padova concludendo la tournée il 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Questo il calendario con tutti i dettagli degli show:

  • 12 maggio, Roma - Atlantico Live
  • 17 maggio, Brescia - Teatro Clerici
  • 18 maggio, Padova - Gran Teatro Geox
  • 20 maggio, Firenze - Teatro Cartiere Carrara

 

A febbraio Tredici Pietro ha debuttato in gara con il brano Uomo che cade alla 76esima edizione del Festival di Sanremo terminando in sedicesima posizione. La canzone, entrata nella Top 20 della classifica settimanale FIMI dei singoli più venduti in Italia, è contenuta nell’album Non guardare + giù, riedizione del disco uscito nell’aprile del 2025. Nel corso degli anni l’artista si è affermato come uno dei nomi più amati della nuova generazione musicale, tra i suoi successi troviamo Morire, VeritàVestiti d’odio con gli Psicologi, Oro con Mecna e Che gusto c’è in collaborazione con Fabri Fibra.

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