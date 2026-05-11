Nel 2027 Londra inaugurerà una nuova esperienza immersiva dedicata ai Beatles nello storico edificio di Savile Row dove la band registrò Let It Be e tenne il celebre concerto sul tetto del 1969. Il progetto, sviluppato da Apple Corps, si articolerà su sette piani e permetterà ai fan di visitare studi di registrazione, archivi e rooftop. Paul McCartney e Ringo Starr hanno già espresso entusiasmo per un’iniziativa che riaccende la Beatlesmani