Beatles, a Londra apre un’esperienza immersiva nel luogo dell’ultimo concerto sul tettoMusica
Nel 2027 Londra inaugurerà una nuova esperienza immersiva dedicata ai Beatles nello storico edificio di Savile Row dove la band registrò Let It Be e tenne il celebre concerto sul tetto del 1969. Il progetto, sviluppato da Apple Corps, si articolerà su sette piani e permetterà ai fan di visitare studi di registrazione, archivi e rooftop. Paul McCartney e Ringo Starr hanno già espresso entusiasmo per un’iniziativa che riaccende la Beatlesmani
Beatles, a Londra apre l’esperienza immersiva nel tempio di Savile Row
Il ritorno dei Fab Four nel luogo più iconico della loro storia
I Beatles tornano simbolicamente a casa. Nel 2027 aprirà a Londra una nuova esperienza immersiva dedicata alla band più famosa di sempre, all’interno dello storico edificio di Savile Row dove nacque parte della leggenda dei Fab Four.
Apple Corps Ltd, la società fondata da The Beatles, ha annunciato la realizzazione di uno spazio interattivo distribuito su sette piani al numero 3 di Savile Row, nel cuore della capitale britannica. Proprio lì il gruppo registrò l’album Let It Be e mise in scena il celebre concerto sul tetto del 30 gennaio 1969, ultima esibizione pubblica della band.
I fan potranno salire sul tetto dello storico concerto
L’esperienza permetterà ai visitatori di accedere ad aree finora entrate nella mitologia del rock: dal rooftop diventato immortale nella cultura pop agli studi di registrazione, fino agli archivi storici dei Beatles.
Un progetto che punta chiaramente sull’effetto nostalgia ma anche sull’immersione sensoriale, trasformando uno dei luoghi simbolo della musica contemporanea in una destinazione culturale permanente per appassionati e turisti.
A rendere ancora più forte l’attesa sono arrivate anche le dichiarazioni dei membri superstiti della band.
“È stato davvero emozionante tornare di recente al 3 di Savile Row e dare un’occhiata in giro. Tra quelle mura si celano tanti ricordi speciali, per non parlare del tetto”, ha dichiarato Paul McCartney, spiegando di essere rimasto colpito dai progetti realizzati dal team creativo.
Più istintiva e affettuosa la reazione di Ringo Starr: “Wow, è come tornare a casa”.
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L’annuncio conferma quanto l’universo Beatles continui a esercitare un’enorme attrazione culturale e commerciale anche a distanza di decenni.
Negli ultimi anni il mito della band è tornato al centro dell’immaginario collettivo grazie alla docuserie The Beatles: Get Back di Peter Jackson, costruita proprio attorno ai filmati delle sessioni di Let It Be e dello storico rooftop concert.
Parallelamente sono in lavorazione quattro film biografici dedicati ai membri della band, mentre nel 2023 l’intelligenza artificiale ha contribuito alla realizzazione di Now and Then, presentata come l’ultima canzone dei Beatles a partire da vecchie registrazioni originali.
Per il momento non è stata ancora comunicata una data ufficiale di apertura, ma il progetto dovrebbe vedere la luce nel corso del 2027.