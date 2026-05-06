I due ex Beatles lo hanno annunciato durante un evento negli Abbey Road Studios di Londra. Il brano, in uscita venerdì 8 maggio, è il secondo singolo estratto dall'album The Boys of Dungeon Lane, in arrivo il 29 maggio. Una raccolta rivelatrice di storie mai condivise prima, ricordi personali e alcune canzoni d'amore di nuova ispirazione, da una delle figure culturalmente più significative del nostro tempo

Un sogno che si avvera per tutti i fan dei Beatles, una delle band più influenti e iconiche nella storia della musica pop e rock: Paul McCartney e Ringo Starr hanno annunciato il loro primo duetto in assoluto. Il brano, in uscita venerdì 8 maggio, si intitola Home to Us ed è il secondo singolo estratto dal prossimo album del bassista, The Boys of Dungeon Lane, in arrivo il 29 maggio. Un ritorno a distanza di quasi sei anni dal suo ultimo lavoro discografico McCartney III. L’annuncio è stato dato durante un evento riservato ai fan negli Abbey Road Studios di Londra, gli studi di registrazione fondati nel 1931 dalla EMI e diventati casa della band inglese che qui registrò la gran parte della propria opera musicale. Durante l’incontro, 50 fortunati hanno potuto ascoltare l’album in anteprima e conoscerne i retroscena.

Photo credit: Mary McCartney

“HOME TO US” E LA BATTERIA DI RINGO STARR Home to Us arriva dopo l’uscita di Days We Left Behind, una ballata acustica, pubblicata il 26 marzo, che ha anticipato il ritorno del leggendario ex Beatle. Il brano ruota attorno a una linea di batteria che Paul ha chiesto a Ringo di registrare per l’album insieme al produttore Andrew Watt ed è l’unico pezzo di The Boys of Dungeon Lane che vede ospite un batterista. La maggior parte degli strumenti del nuovo disco, infatti, sono suonati da McCartney, nello stesso spirito del suo album di debutto da solista, McCartney (1970). Nel brano spiccano i cori di Chrissie Hynde, cantautrice statunitense ex leader del gruppo The Pretenders, e di Sharleen Spiteri, cantante e attrice scozzese. Due voci femminili, due amiche. “Volevamo dei cori e mi è venuto l’idea che sarebbe stato bello sentire delle ragazze”, ha spiegato McCartney. Parlando di Home to Us, invece, il bassista ha raccontato di come l’idea di fare un duetto sia nata un po’ per caso, quasi per gioco. “Ringo è passato in studio e ha suonato un po’ la batteria. Allora, ho detto ad Andrew che avremmo dovuto registrare un brano e mandarglielo”, ha spiegato. II secondo estratto di Day We Left Behind, quindi, è stato pensato interamente per Ringo. Non solo perché il riff si regge sulla batteria, ma anche perché parla delle loro origini: di come, dal nulla, siano riusciti a costruirsi da soli fino a diventare delle icone della musica. Approfondimento Paul McCartney annuncia il nuovo album The boys of Dungeon lane

IL RACCONTO DI PAUL McCARTNEY “Ringo era di Dingle, ed è stata dura. Ha raccontato che veniva derubato mentre tornava a casa, perché lavorava. Anche se era pazzesco, per noi era casa. Ho scritto la canzone partendo da quell’idea e gliel’ho mandata. Lui mi ha rispedito una versione in cui aveva aggiunto solo qualche riga al ritornello, così ho pensato che forse non gli piacesse. L’ho chiamato e mi ha detto che pensava volessi che cantasse solo una o due righe, e io gli ho detto che mi sarebbe piaciuto sentirlo cantare tutto il brano. Così abbiamo preso la mia prima strofa, la seconda di Ringo, e abbiamo fatto un duetto” ha spiegato McCartney.

"THE BOYS OF DUNGEON LANE", L'ALBUM IN USCITA IL 29 MAGGIO The Boys of Dungeon Lane è un album introspettivo che raccoglie storie mai condivise prima, ricordi personali e qualche nuova canzone d’amore. Paul McCartney si mostra più sincero, vulnerabile e riflessivo, mentre scrive della sua infanzia nella Liverpool del dopoguerra, della resilienza dei suoi genitori e delle prime avventura con George Harrison e John Lennon, quando ancora la Beatlemania sembrava un sogno troppo ambizioso a cui aspirare.