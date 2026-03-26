Paul McCartney annuncia il nuovo album The boys of Dungeon Lane

Paul McCartney annuncia il nuovo album The boys of Dungeon LaneMusica
Un racconto intimo che scava nelle radici di un lungo percorso artistico. Tra memoria e identità, emerge il ritratto autentico degli anni che hanno acceso una rivoluzione culturale
Il 29 maggio esce The Boys of Dungeon Lane, non solo il diciottesimo album solista di Paul McCartney, ma anche una raccolta di sguardi rari e rivelatori su ricordi mai condivisi prima, insieme ad alcune canzoni d'amore di nuova ispirazione. Con The Boys of Dungeon Lane, Paul McCartney rivolge lo sguardo verso l'interno, rivisitando gli anni di formazione che hanno plasmato non solo la sua vita, ma le fondamenta stesse della cultura popolare moderna. In una carriera caratterizzata da narrazioni senza tempo e personaggi indimenticabili, Paul racconta ora la storia più personale di tutte: la sua.
Ritorno a Dungeon Lane
The Boys of Dungeon Lane è l'album più introspettivo dell'ex Beatle fino ad oggi e riporta l'ascoltatore alle origini. Queste nuove canzoni ritraggono Paul in maniera sincera, vulnerabile e profondamente riflessiva, mentre scrive con rara franchezza della sua infanzia nella Liverpool del dopoguerra, della tenacia dei suoi genitori e delle prime avventure condivise con George Harrison e John Lennon, molto prima che il mondo avesse mai sentito parlare della Beatlemania. Sono stati quegli anni che gli storici continuano a studiare, quei giorni tranquilli e spensierati che, inconsapevolmente, hanno gettato le basi per una rivoluzione culturale. Paul li rivisita non come miti o folklore, ma come propri ricordi. L'album prende il titolo dalla canzone, già disponibile, Days We Left Behind, un brano essenziale e profondamente intimo che cattura il nucleo emotivo del progetto. Dungeon Lane è un luogo che Paul vede ancora quando torna a casa e che funge da porta d'accesso simbolica a un mondo prima della fama: i pomeriggi trascorsi sul Mersey, il libro di birdwatching in mano, "bar pieni di fumo e chitarre economiche" e sogni non ancora vissuti. "Per me questa canzone è davvero un ricordo. Il titolo dell'album, The Boys of Dungeon Lane, deriva da un verso di questo brano. Stavo proprio pensando a questo, ai giorni che mi sono lasciato alle spalle, e spesso mi chiedo se non stia semplicemente scrivendo del passato, ma poi penso: come si può scrivere di qualcos'altro? Sono solo tanti ricordi di Liverpool. C'è una parte nel mezzo che parla di John e di Forthlin Road, la strada in cui vivevo. Dungeon Lane è lì vicino. Vivevo in un posto chiamato Speke, un quartiere piuttosto popolare. Non avevamo quasi nulla, ma non importava perché le persone erano fantastiche e non ti accorgevi di non possedere molto", racconta Paul McCartney. Oltre a essere ricco di riflessioni toccanti di un artista la cui influenza è intessuta nelle nostre vite, The Boys of Dungeon Lane include anche nuove canzoni d'amore nello stile riconoscibile di Paul McCartney.
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