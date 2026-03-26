Paul McCartney annuncia il nuovo album The boys of Dungeon Lane

Ritorno a Dungeon Lane

The Boys of Dungeon Lane è l'album più introspettivo dell'ex Beatle fino ad oggi e riporta l'ascoltatore alle origini. Queste nuove canzoni ritraggono Paul in maniera sincera, vulnerabile e profondamente riflessiva, mentre scrive con rara franchezza della sua infanzia nella Liverpool del dopoguerra, della tenacia dei suoi genitori e delle prime avventure condivise con George Harrison e John Lennon, molto prima che il mondo avesse mai sentito parlare della Beatlemania. Sono stati quegli anni che gli storici continuano a studiare, quei giorni tranquilli e spensierati che, inconsapevolmente, hanno gettato le basi per una rivoluzione culturale. Paul li rivisita non come miti o folklore, ma come propri ricordi. L'album prende il titolo dalla canzone, già disponibile, Days We Left Behind, un brano essenziale e profondamente intimo che cattura il nucleo emotivo del progetto. Dungeon Lane è un luogo che Paul vede ancora quando torna a casa e che funge da porta d'accesso simbolica a un mondo prima della fama: i pomeriggi trascorsi sul Mersey, il libro di birdwatching in mano, "bar pieni di fumo e chitarre economiche" e sogni non ancora vissuti. "Per me questa canzone è davvero un ricordo. Il titolo dell'album, The Boys of Dungeon Lane, deriva da un verso di questo brano. Stavo proprio pensando a questo, ai giorni che mi sono lasciato alle spalle, e spesso mi chiedo se non stia semplicemente scrivendo del passato, ma poi penso: come si può scrivere di qualcos'altro? Sono solo tanti ricordi di Liverpool. C'è una parte nel mezzo che parla di John e di Forthlin Road, la strada in cui vivevo. Dungeon Lane è lì vicino. Vivevo in un posto chiamato Speke, un quartiere piuttosto popolare. Non avevamo quasi nulla, ma non importava perché le persone erano fantastiche e non ti accorgevi di non possedere molto", racconta Paul McCartney. Oltre a essere ricco di riflessioni toccanti di un artista la cui influenza è intessuta nelle nostre vite, The Boys of Dungeon Lane include anche nuove canzoni d'amore nello stile riconoscibile di Paul McCartney.