Festival delle Nazioni, la Mitteleuropa in Umbria da Bach a Weill

Dalle corti prussiane all’avanguardia europea, il Festival delle Nazioni trasforma l’Umbria in una capitale della cultura mitteleuropea. Dal 27 agosto all’11 settembre 2026, la 59ª edizione della rassegna porterà tra Città di Castello e i borghi dell’Alta Valle del Tevere un viaggio musicale che attraversa tre secoli di storia, arte e pensiero nel segno della Germania e dei Paesi di lingua germanica. Tra teatri, chiese, musei e luoghi simbolo del territorio si alterneranno grandi interpreti internazionali, concerti sinfonici, musica da camera, prime assolute e progetti multidisciplinari capaci di unire tradizione e contemporaneità. Figura centrale del cartellone sarà Johann Sebastian Bach, omaggiato accanto a compositori come Schubert, Brahms, Mahler, Schönberg e Kurt Weill, protagonista di una serata dedicata al rapporto tra teatro musicale, canzone e impegno civile. Ad aprire il Festival sarà il pianista Ramin Bahrami, artista in residenza dell’edizione, con un programma dedicato a Bach, Schumann, Mozart e Beethoven.