shiva, la possibile scaletta del concerto a milano

Il 20 e il 21 maggio il rapper sarà nuovamente in concerto all’Unipol Forum di Assago. Nell’aprile di quest’anno Shiva ha pubblicato Vangelo, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia

È ufficialmente iniziato il nuovo tour di Shiva . Dopo la prima data al PalaUnical di Mantova, il 6 maggio il rapper salirà sul palco dell’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

Mercoledì 6 maggio il rapper salirà sul palco dell’Unipol Forum per il primo dei tre appuntamenti previsti nel capoluogo meneghino. Questo l’indirizzo del palazzetto: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento Shiva non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite il 1° giugno 2025 al concerto di Milano:

Approfondimento Sfera Ebbasta e Shiva pubblicano il videoclip di Neon

Il 20 e il 21 maggio il rapper sarà nuovamente in concerto all’Unipol Forum per gli altri due appuntamenti in scena ad Assago. Previsti spettacoli in molte altre città italiane: da Roma a Torino passando per Firenze. Ecco il calendario completo della tournée di Shiva:

Nel 2021 il cantante ha lanciato l’album Dolce vita facendosi conoscere al grande pubblico. Tra i suoi lavori più noti troviamo sicuramente Milano Demons, certificato con ben cinque dischi di platino. Nel 2025 Shiva e Sfera Ebbasta hanno pubblicato il joint album Santana Money Gang.

Nell’aprile di quest’anno Shiva ha distribuito Vangelo, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. Tra i brani più popolari del rapper citiamo Pensando a lei, Soldi puliti e Niente da perdere. Spazio anche alle collaborazioni: da Mon fre con Emis Killa a Everyday con Takagi & Ketra, Anna e Geolier.