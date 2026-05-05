Elisa in concerto a Bari, la possibile scaletta

Giovedì 7 maggio, Elisa porta la sua voce al Palaflorio di Bari nell'ambito del suo Palasport Live Tour 2026
Giovedì 7 maggio, Elisa tornerà in concerto sul palco del Palaflorio di Bari. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso show della voce di Sesso debole: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
elisa, la possibile scaletta del concerto a milano
Al momento la cantautrice non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta della serata, ma è probabile che replichi la setlist vista nei precedenti appuntamenti:
- Verture
- Filo
- Stay
- Labyrinth
- Luce
- O Forse Sei Tu
- New Intro – Amore
- Heaven
- Dancing
- Yashal
- Rock Your Soul
- Broken
- Ti Vorrei Sollevare
- Outro Girls
- Anche Fragile
- Se Piovesse il tuo nome
- Medley Rock
- Vivere Tutte Le Vite
- L’anima Vola
- No Hero
- Rainbow
- Together
- Poesia
- Ostacoli
- A Modo Tuo
Il tour
Dopo il trionfo allo Stadio San Siro del giugno 2025 — prima volta in assoluto su un palco da stadio, poi diventato anche uno speciale televisivo su Canale 5 — Elisa ha scelto di tornare nei palasport con una nuova tranche live che ha attraversato aprile e maggio 2026. Il Palasport Live Tour 2026 è partito il 23 aprile dal Palazzo del Turismo di Jesolo e si concluderà il 9 maggio al PalaSele di Eboli, toccando nel mezzo Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma e Bari. Diverse date sono andate in sold out già nelle prime ore di vendita dei biglietti, a conferma di un rapporto con il pubblico che non accenna a raffreddarsi. La scaletta mescola i brani più amati della sua carriera - da Luce (Tramonti a Nord Est) a L'anima vola e Gli ostacoli del cuore - con inediti come A tempo perso e altri brani destinati al prossimo album, rendendo ogni serata qualcosa di più di una semplice retrospettiva. La struttura dello show, pensata appositamente per i palazzetti, si è articolata in due set distinti, con apertura affidata a un mash-up tra alcuni dei suoi brani più iconici. Elisa stessa ha definito questo tour come un'occasione per vivere nuove storie insieme al suo pubblico: una promessa che mantiene puntualmente, serata dopo serata.