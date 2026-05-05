Elisa in concerto a Bari, la possibile scaletta

Il tour

Dopo il trionfo allo Stadio San Siro del giugno 2025 — prima volta in assoluto su un palco da stadio, poi diventato anche uno speciale televisivo su Canale 5 — Elisa ha scelto di tornare nei palasport con una nuova tranche live che ha attraversato aprile e maggio 2026. Il Palasport Live Tour 2026 è partito il 23 aprile dal Palazzo del Turismo di Jesolo e si concluderà il 9 maggio al PalaSele di Eboli, toccando nel mezzo Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma e Bari. Diverse date sono andate in sold out già nelle prime ore di vendita dei biglietti, a conferma di un rapporto con il pubblico che non accenna a raffreddarsi. La scaletta mescola i brani più amati della sua carriera - da Luce (Tramonti a Nord Est) a L'anima vola e Gli ostacoli del cuore - con inediti come A tempo perso e altri brani destinati al prossimo album, rendendo ogni serata qualcosa di più di una semplice retrospettiva. La struttura dello show, pensata appositamente per i palazzetti, si è articolata in due set distinti, con apertura affidata a un mash-up tra alcuni dei suoi brani più iconici. Elisa stessa ha definito questo tour come un'occasione per vivere nuove storie insieme al suo pubblico: una promessa che mantiene puntualmente, serata dopo serata.