Blanco, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Al momento non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, ma restano attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo album Ma’ uscito il 3 aprile. Con grande probabilità, la setlist non si discosterà troppo da quella portata in scena alla data zero di Jesolo e poi ai successivi appuntamenti:

Il tour

Con Il primo tour nei palazzetti, Riccardo Fabbriconi in arte Blanco fa il suo ingresso nei grandi spazi live italiani, portando con sé un album personale e coraggioso come Ma, uscito il 3 aprile e dedicato a sua madre. La possibile scaletta di Eboli include classici ormai entrati nella storia della musica italiana come Brividi, Nostalgia, Blu celeste e La canzone nostra, affiancati dai nuovi singoli Maledetta rabbia, Anche a vent'anni si muore e Ricordi, proposto in duetto con Elisa. I concerti del tour prevedono più di venti brani per una durata di circa due ore, con inizio alle 21:00. Un live che promette di essere insieme un bilancio e un rilancio: la storia di un artista che, dopo anni di silenzio, ha scelto di tornare con qualcosa di vero.