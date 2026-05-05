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Blanco, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Musica
©Getty

Nel pieno del suo tour nei palazzetti di tutta Italia, il cantante approda al PalaPartenope mercoledì 6 maggio

Mercoledì 6 maggio, Blanco sarà in concerto a Napoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di Notti in bianco.

Blanco a Eboli, la possibile scaletta del concerto

Nuovo appuntamento con la tournée di Blanco. Mercoledì 6 maggio l’artista salirà sul palco del Palapartenope di Napoli.

 

Al momento non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, ma restano attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo album Ma’ uscito il 3 aprile. Con grande probabilità, la setlist non si discosterà troppo da quella portata in scena alla data zero di Jesolo e poi ai successivi appuntamenti:

  • Ti voglio bene, uomo
  • Blu celeste
  • Paraocchi
  • Pornografia (Bianco paradiso)
  • Sai cosa c’è
  • Finché non mi seppelliscono
  • Notti in bianco
  • Nostalgia
  • Ladro di fori
  • Belladonna (Adieu)
  • Lucciole
  • Un briciolo di allegria
  • Brividi
  • Peggio del diavolo
  • Tanto non rinasco
  • Ricordi
  • Los Angeles
  • Anche a vent’anni si muore
  • 15 dicembre (prima)
  • 27 luglio (dopo)
  • Woo
  • Fuori dai denti
  • Piangere a 90
  • La canzone nostra
  • Maledetta rabbia
  • Mi fai impazzire
  • L’isola delle rose
  • Un posto migliore
  • Ma’

 

Il tour

Con Il primo tour nei palazzetti, Riccardo Fabbriconi in arte Blanco fa il suo ingresso nei grandi spazi live italiani, portando con sé un album personale e coraggioso come Ma, uscito il 3 aprile e dedicato a sua madre. La possibile scaletta di Eboli include classici ormai entrati nella storia della musica italiana come BrividiNostalgiaBlu celeste e La canzone nostra, affiancati dai nuovi singoli Maledetta rabbiaAnche a vent'anni si muore e Ricordi, proposto in duetto con Elisa. I concerti del tour prevedono più di venti brani per una durata di circa due ore, con inizio alle 21:00. Un live che promette di essere insieme un bilancio e un rilancio: la storia di un artista che, dopo anni di silenzio, ha scelto di tornare con qualcosa di vero.

 

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