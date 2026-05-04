I Rolling Stones hanno annunciato il prossimo progetto musicale, dal titolo "Foreign Tongues", in uscita il 10 luglio. Condivisa anche la copertina del nuovo album: una sorta di ritratto in stile cubista in cui il volto principale si compone dei tratti somatici di Mick Jagger, Ronnie Wood e Keith Richards.

Si intitola Foreign Tongues il ritorno discografico dei Rolling Stones. La leggendaria rock band ha ufficializzato l’uscita del nuovo album, fissata per il 10 luglio. La copertina è stata pubblicata nelle ultime ore: una sorta di ritratto in stile cubista in cui il volto principale si compone dei tratti somatici di Mick Jagger, Ronnie Wood e Keith Richards.

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L’annuncio del nuovo album è stato accompagnato anche dalla condivisione sui social di un frammento di canzone, il cui titolo non è ancora stato rivelato. Ma il ritorno della band era nell’aria: negli ultimi giorni, infatti, sui muri di Londra era apparsa una campagna enigmatica con manifesti firmati The Cockroaches, storico pseudonimo dei Rolling Stones, accompagnati da un codice QR che rimandava a un teaser ambientato in una stanza in stile anni ’70.

Parallelamente, sempre a Londra, erano stati organizzati dei casting per il videoclip del primo singolo dell’album, con riprese già effettuate a fine marzo.



la storia della rock band

Fondata a Londra nel 1962, i Rolling Stones restano una delle band più influenti della storia del rock. (I Can’t Get No) Satisfaction, Paint it Black, Sympathy for the devil, sono solo alcuni dei loro brani che hanno fatto la storia. Dopo la scomparsa del batterista Charlie Watts nel 2021, il ruolo è stato assunto da Steve Jordan che in passato ha suonato - tra gli altri - con i Blues Brothers.

La band, dal 1989, è inserita nella Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland, in Ohio.