Il tour partirà il 28 aprile da Milano, prima tappa di una lunga serie di concerti in tutta Italia. Un viaggio musicale che unisce nuovi brani e grandi successi in uno spettacolo pensato per il pubblico italiano
Tony Hadley riabbraccia il pubblico italiano con il tour An Englishman in Italy, legato all’uscita del suo nuovo progetto discografico. Sul palco porterà i brani inediti insieme ai classici che hanno definito la sua carriera, dagli anni con gli Spandau Ballet - protagonisti del movimento New Romantic - fino al percorso solista. In scaletta non mancheranno hit come True, Gold e Through the Barricades, accompagnate dalla storica Fabulous TH Band.
Le date
Il tour si svlgerà in diverse città: il 28 e 29 aprile a Milano (Teatro Manzoni), il 30 a Bologna (Teatro Duse), il 2 maggio a Brescia (Dis_play al Brixia Forum), il 3 a Torino (Teatro Colosseo), l’8 a Bassano del Grappa (Cmp Arena) e il 9 a Sassari (Teatro Comunale). A queste si aggiungono gli appuntamenti estivi, tra cui Monforte d’Alba (26 giugno), Montecatini Terme (6 luglio), Cervia (15 luglio), Mola di Bari (17 luglio) e il concerto “Live in Symphony” a Tagliacozzo il 18 agosto. Il 27 giugno Hadley sarà inoltre tra gli ospiti del Concertozzo a Biella, evento ideato da Elio e le Storie Tese con il Trio Medusa.
Organizzato da Imarts, il tour si inserisce in una carriera solista ricca di soddisfazioni: da Talking to the Moon (2018), premiato su BBC Radio 2, fino al singolo Obvious (2021) e all’album swing The Mood I’m In, che ha messo in luce la sua versatilità. Tra i riconoscimenti ottenuti, anche il prestigioso Gold Badge Award della British Academy of Composers and Songwriters.