Tony Hadley riabbraccia il pubblico italiano con il tour An Englishman in Italy, legato all’uscita del suo nuovo progetto discografico. Sul palco porterà i brani inediti insieme ai classici che hanno definito la sua carriera, dagli anni con gli Spandau Ballet - protagonisti del movimento New Romantic - fino al percorso solista. In scaletta non mancheranno hit come True, Gold e Through the Barricades, accompagnate dalla storica Fabulous TH Band.

Le date

Il tour si svlgerà in diverse città: il 28 e 29 aprile a Milano (Teatro Manzoni), il 30 a Bologna (Teatro Duse), il 2 maggio a Brescia (Dis_play al Brixia Forum), il 3 a Torino (Teatro Colosseo), l’8 a Bassano del Grappa (Cmp Arena) e il 9 a Sassari (Teatro Comunale). A queste si aggiungono gli appuntamenti estivi, tra cui Monforte d’Alba (26 giugno), Montecatini Terme (6 luglio), Cervia (15 luglio), Mola di Bari (17 luglio) e il concerto “Live in Symphony” a Tagliacozzo il 18 agosto. Il 27 giugno Hadley sarà inoltre tra gli ospiti del Concertozzo a Biella, evento ideato da Elio e le Storie Tese con il Trio Medusa.

Organizzato da Imarts, il tour si inserisce in una carriera solista ricca di soddisfazioni: da Talking to the Moon (2018), premiato su BBC Radio 2, fino al singolo Obvious (2021) e all’album swing The Mood I’m In, che ha messo in luce la sua versatilità. Tra i riconoscimenti ottenuti, anche il prestigioso Gold Badge Award della British Academy of Composers and Songwriters.