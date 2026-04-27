Tommaso Paradiso in concerto a Firenze, la possibile scaletta

Giovedì 30 aprile Tommaso Paradiso chiuderà la tournée con lo show in scena al PalaPartenope di Napoli. A luglio il cantautore sarà protagonista di altri sei appuntamenti in programma nelle città di Bassano del Grappa, Pescara, Catania, Bari, Salerno e Alghero

Penultimo appuntamento del tour nei palazzetti. Il 28 aprile Tommaso Paradiso porterà la sua musica sul palco del Nelson Mandela Forum di Firenze. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo della voce di Non avere paura: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

tommaso paradiso a firenze, la possibile scaletta Dopo il concerto alla Kioene Arena di Padova, martedì 28 aprile il cantautore salirà sul palco del Nelson Mandela Forum, questo l’indirizzo: piazza Enrico Berlinguer, 50137, Firenze. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha fornito indicazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attese le sue canzoni più popolari. Come rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 18 aprile allo spettacolo al Palazzo dello Sport di Roma: Sensazione stupenda

Lasciamene un po’

Fine dell’estate

Promiscuità

New York

Ma come fanno i rapper

Tra la strada e le stelle

Tutte le notti

Il tuo maglione mio

Sold out

Blu ghiaccio travolgente

La luna e la gatta

Forse

I romantici

Ricordami

I nostri anni

Stanza singola

Questa nostra stupida canzone d’amore

Non avere paura

Riccione

Dr. House

Completamente Approfondimento Tommaso Paradiso balla Sal Da Vinci e conferma le nozze. VIDEO

Giovedì 30 aprile Tommaso Paradiso chiuderà la tournée con lo show in scena al PalaPartenope di Napoli. A luglio il cantautore sarà protagonista di altri sei spettacoli in programma nelle città di Bassano del Grappa, Pescara, Catania, Bari, Salerno e infine Alghero. Ecco gli appuntamenti del tour estivo: 14 luglio, Bassano del Grappa

16 luglio, Pescara

18 luglio, Catania

21 luglio, Bari

23 luglio, Salerno

25 luglio, Alghero Approfondimento Sanremo 2026, Tommaso Paradiso con I romantici. Testo e recensione