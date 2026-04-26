Canzonissima 2026, vince Fabrizio Moro con Il mio canto libero

Con il suo inconfondibile timbro vocale, il cantautore romano si è imposto con la sua interpretazione del celebre brano di Lucio Battisti. "È stata un'esperienza veramente magnifica: mi sono divertito veramente tanto", le parole a caldo sui social

È Fabrizio Moro il vincitore di Canzonissima 2026 : nella finalissima dello show condotto da Milly Carlucci, andato in onda sabato 25 aprile su Rai1, il cantautore romano si è imposto con la sua interpretazione del celebre brano di Lucio Battisti 'Il mio canto libero'.

Le parole di Fabrizio Moro

"È stata un'esperienza veramente magnifica: mi sono divertito veramente tanto e soprattutto ho apprezzato il fatto che sia Milly che gli autori hanno lasciato comunque libera interpretazione in tutto, gli arrangiamenti dei brani, la scelta delle canzoni. Questa è stata la cosa fondamentale per me soprattutto", ha commentato a caldo Fabrizio Moro, nei video pubblicati sui social del programma. "Un ringraziamento grandissimo a tutti, a tutti i ragazzi che ci hanno seguito questo percorso".

Il nuovo album e il ritorno sul palco

Lunedì 27 aprile esce in digitale il suo nuovo album, Non Ho Paura Di Niente, decimo lavoro in studio per l'artista romano, che contiene anche l'inedito Niente da Perdere, in radio dal 1° maggio. Prodotte da Katoo, le canzoni contenute nel disco si caratterizzano per testi introspettivi e attuali, in cui la dimensione intima si intreccia con una visione collettiva.



Il tour

Moro si prepara intanto al ritorno sul palco con Non Ho Paura Di Niente Live 2026, il tour che inizierà con un'anteprima il 2 maggio al Palazzo dello Sport di Roma e proseguirà poi da ottobre nei principali club italiani. Le date: il 23 ottobre Padova - Hall; il 24 ottobre Senigallia - Mamamia; il 28 ottobre Milano - Fabrique; il 31 ottobre Venaria Reale - Concordia; il 6 novembre Firenze - Cartiere Carrara; il 7 novembre Bologna - Estragon; il 12 novembre Napoli - Casa della Musica; il 13 novembre Molfetta - Eremo Club e il 15 novembre Catania - Land.