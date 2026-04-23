Tommaso Paradiso in concerto a Torino, la possibile scaletta

Dopo lo show nel capoluogo piemontese, sabato 25 aprile Tommaso Paradiso sarà in concerto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Il cantautore concluderà la tournée con gli appuntamenti in programma alla Kioene Arena di Padova, al Nelson Mandela Forum di Firenze e al Palapartenope di Napoli

Tommaso paradiso a torino, la possibile scaletta del concerto

Giovedì 23 aprile la voce di Non avere paura proseguirà la tournée nei palazzetti con l’appuntamento sul palco dell’Inalpi Arena, questo l’indirizzo: corso Sebastopoli 123, 10137, Torino. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Tommaso Paradiso non ha rilasciato dichiarazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più popolari e quelli tratti dall’ultimo album Casa Paradiso uscito nel novembre del 2025. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 18 aprile al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:

Sensazione stupenda

Lasciamene un po’

Fine dell’estate

Promiscuità

New York

Ma come fanno i rapper

Tra la strada e le stelle

Tutte le notti

Il tuo maglione mio

Sold out

Blu ghiaccio travolgente

La luna e la gatta

Forse

I romantici

Ricordami

I nostri anni

Stanza singola

Questa nostra stupida canzone d’amore

Non avere paura

Riccione

Dr. House

Completamente