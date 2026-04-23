Tommaso Paradiso in concerto a Torino, la possibile scaletta

Dopo lo show nel capoluogo piemontese, sabato 25 aprile Tommaso Paradiso sarà in concerto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Il cantautore concluderà la tournée con gli appuntamenti in programma alla Kioene Arena di Padova, al Nelson Mandela Forum di Firenze e al Palapartenope di Napoli
Nuovo appuntamento con la musica di Tommaso Paradiso. Dopo il concerto all’Unipol Forum di Assago, il 23 aprile il cantautore sarà in concerto all’Inalpi Arena di Torino. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
Tommaso paradiso a torino, la possibile scaletta del concerto
Giovedì 23 aprile la voce di Non avere paura proseguirà la tournée nei palazzetti con l’appuntamento sul palco dell’Inalpi Arena, questo l’indirizzo: corso Sebastopoli 123, 10137, Torino. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Tommaso Paradiso non ha rilasciato dichiarazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più popolari e quelli tratti dall’ultimo album Casa Paradiso uscito nel novembre del 2025. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 18 aprile al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:
- Sensazione stupenda
- Lasciamene un po’
- Fine dell’estate
- Promiscuità
- New York
- Ma come fanno i rapper
- Tra la strada e le stelle
- Tutte le notti
- Il tuo maglione mio
- Sold out
- Blu ghiaccio travolgente
- La luna e la gatta
- Forse
- I romantici
- Ricordami
- I nostri anni
- Stanza singola
- Questa nostra stupida canzone d’amore
- Non avere paura
- Riccione
- Dr. House
- Completamente
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Dopo lo show nel capoluogo piemontese, sabato 25 aprile Tommaso Paradiso sarà in concerto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Il cantautore concluderà la tournée con gli appuntamenti in programma alla Kioene Arena di Padova, al Nelson Mandela Forum di Firenze e al Palapartenope di Napoli. Ecco le prossime date del tour:
- 25 aprile, Casalecchio di Reno - Unipol Arena
- 26 aprile, Padova - Kioene Arena
- 28 aprile, Firenze - Nelson Mandela Forum
- 30 aprile, Napoli - PalaPartenope
Quest'estate Tommaso Paradiso tornerà in tour con sei appuntamenti live: dalla data del 14 luglio a Bassano del Grappa al concerto del 25 luglio ad Alghero. Queste le tappe della tournée:
- 14 luglio, Bassano del Grappa
- 16 luglio, Pescara
- 18 luglio, Catania
- 21 luglio, Bari
- 23 luglio, Salerno
- 25 luglio, Alghero
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