Blanco, la possibile scaletta del concerto a Padova

Grande attesa per il nuovo appuntamento live di Blanco. Giovedì 23 aprile l’artista porterà la sua musica sul palco della Kioene Arena , questo l’indirizzo: via San Marco 53, 35129, Padova. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento Blanco non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più popolari e quelli tratti dal terzo album album Ma’, arrivato al secondo posto della classifica settimanale FIMI. Secondo quando ripreso da Setlist , queste le canzoni eseguite venerdì 17 aprile al concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo:

Il 3 aprile Blanco ha pubblicato l'album Ma’ contenente i singoli Piangere a 90, Maledetta rabbia, Anche a vent'anni si muore e Ricordi in duetto con Elisa. In occasione dell’annuncio dell’uscita del disco, il cantante ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Ero piccolo ma mi ricordo che continuavo a pensare la vita è bella perchè facevano tutto per farmela arrivare così. Crescendo ci si allontana dalle cose semplici ovviamente anche per curiosità e poi crescendo ancora si torna al punto d’inizio dove si è stati bene".