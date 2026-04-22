Blanco, la possibile scaletta del concerto a Padova

Dopo il tour nei palazzetti, il 29 giugno Blanco darà il via alla tournée estiva. Previsti concerti a Marostica, Palmanova, Catania, Gallipoli, Alghero, Cinquale e Baia Domizia
Dopo lo spettacolo al Nelson Madela Forum di Firenze, il 23 aprile Blanco sarà in concerto alla Kioene Arena di Padova. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso show della voce di Maledetta rabbia: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
blanco a padova, la possibile scaletta del concerto
Grande attesa per il nuovo appuntamento live di Blanco. Giovedì 23 aprile l’artista porterà la sua musica sul palco della Kioene Arena, questo l’indirizzo: via San Marco 53, 35129, Padova. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Blanco non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più popolari e quelli tratti dal terzo album album Ma’, arrivato al secondo posto della classifica settimanale FIMI. Secondo quando ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite venerdì 17 aprile al concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo:
- Ti voglio bene, uomo
- Blu celeste
- Paraocchi
- Pornografia (Bianco paradiso)
- Sai cosa c’è
- Finché non mi seppelliscono
- Notti in bianco
- Nostalgia
- Ladro di fori
- Belladonna (Adieu)
- Lucciole
- Un briciolo di allegria
- Brividi
- Peggio del diavolo
- Tanto non rinasco
- Ricordi
- Los Angeles
- Anche a vent’anni si muore
- 15 dicembre (prima)
- 27 luglio (dopo)
- Woo
- Fuori dai denti
- Piangere a 90
- La canzone nostra
- Maledetta rabbia
- Mi fai impazzire
- L’isola delle rose
- Un posto migliore
- Ma’
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Dopo lo spettacolo di Padova, sabato 25 aprile Blanco salirà sul palco dell’Inalpi Arena di Torino. Previsti concerti anche a Roma, Bari, Eboli, Napoli, Bologna, Milano e infine Pesaro. Ecco tutti gli appuntamenti live della tournée:
- 25.04.2026, Torino – Inalpi Arena
- 29.04.2026, Roma – Palazzo dello Sport
- 30.04.2026, Roma – Palazzo dello Sport
- 02.05.2026, Bari – Palaflorio
- 03.05.2026, Bari – Palaflorio
- 05.05.2026, Eboli (SA) – Palasele
- 06.05.2026, Napoli – Palapartenope
- 08.05.2026, Bologna – Unipol Arena
- 11.05.2026, Milano – Unipol Forum
- 13.05.2026, Milano – Unipol Forum
- 16.05.2026, Pesaro – Vitrifrigo Arena
Il 29 giugno Blanco (FOTO) si esibirà a Marostica per la prima data della tournée estiva. Successivamente, il cantante sarà a Palmanova, Catania, Gallipoli, Alghero, Cinquale e Baia Domizia. Queste le date del tour:
- 29 giugno, Marostica
- 21 luglio, Palmanova
- 26 luglio, Catania
- 2 agosto, Gallipoli
- 6 agosto, Alghero
- 9 agosto, Cinquale
- 12 agosto, Baia Domizia
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