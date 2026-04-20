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Tommaso Paradiso a Milano, la possibile scaletta del concerto all'Unipol Forum di Assago

Musica

Matteo Rossini

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Il 27 febbraio Tommaso Paradiso ha pubblicato una riedizione speciale del suo ultimo album Casa Paradiso contenente la canzone I romantici presentata in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Dopo il doppio appuntamento al Palazzo dello Sport di Roma, il 22 aprile Tommaso Paradiso sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo del cantautore (FOTO): dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

tommaso paradiso, la possibile scaletta del concerto di milano

Nuovo appuntamento live con la musica di Tommaso Paradiso. Mercoledì 22 aprile l’artista salirà sul palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago. Secondo quanto indicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 18 aprile al concerto di Roma:

  • Sensazione stupenda
  • Lasciamene un po’
  • Fine dell’estate
  • Promiscuità
  • New York
  • Ma come fanno i rapper
  • Tra la strada e le stelle
  • Tutte le notti
  • Il tuo maglione mio
  • Sold out
  • Blu ghiaccio travolgente
  • La luna e la gatta
  • Forse
  • I romantici
  • Ricordami
  • I nostri anni
  • Stanza singola
  • Questa nostra stupida canzone d’amore
  • Non avere paura
  • Riccione
  • Dr. House
  • Completamente

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Giovedì 23 aprile Tommaso Paradiso proseguirà la tournée con lo spettacolo all’Inalpi Arena di Torino. In seguito, il cantautore porterà la sua musica all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alla Kioene Arena di Padova, al Nelson Mandela Forum di Firenze e al Palapartenope di Napoli. Questo il calendario del tour:

  • 23 aprile, Torino - Inalpi Arena
  • 25 aprile, Casalecchio di Reno - Unipol Arena
  • 26 aprile, Padova - Kioene Arena
  • 28 aprile, Firenze - Nelson Mandela Forum
  • 30 aprile, Napoli - PalaPartenope

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Dopo la tournée nei palazzetti, Tommaso Paradiso sarà protagonista di sei date estive: dal primo appuntamento a Bassano del Grappa all’ultimo show in programma ad Alghero. Ecco tutti i concerti annunciati:

  • 14 luglio, Bassano del Grappa
  • 16 luglio, Pescara
  • 18 luglio, Catania
  • 21 luglio, Bari
  • 23 luglio, Salerno
  • 25 luglio, Alghero

 

Il 27 febbraio Tommaso Paradiso ha pubblicato una riedizione speciale del suo ultimo album Casa Paradiso contenente il brano I romantici presentato in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Nel corso degli anni il cantautore ha collezionato numerose collaborazioni: da Stanza singola con Franco 126 ad Amore indiano con i Baustelle passando per Ho spento il cielo con Rkomi (FOTO).

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