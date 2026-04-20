Il 27 febbraio Tommaso Paradiso ha pubblicato una riedizione speciale del suo ultimo album Casa Paradiso contenente la canzone I romantici presentata in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Dopo il doppio appuntamento al Palazzo dello Sport di Roma, il 22 aprile Tommaso Paradiso sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo del cantautore ( FOTO ): dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

tommaso paradiso, la possibile scaletta del concerto di milano

Nuovo appuntamento live con la musica di Tommaso Paradiso. Mercoledì 22 aprile l’artista salirà sul palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago. Secondo quanto indicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 18 aprile al concerto di Roma:

Sensazione stupenda

Lasciamene un po’

Fine dell’estate

Promiscuità

New York

Ma come fanno i rapper

Tra la strada e le stelle

Tutte le notti

Il tuo maglione mio

Sold out

Blu ghiaccio travolgente

La luna e la gatta

Forse

I romantici

Ricordami

I nostri anni

Stanza singola

Questa nostra stupida canzone d’amore

Non avere paura

Riccione

Dr. House

Completamente