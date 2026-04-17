Blanco in concerto a Jesolo, la possibile scaletta

Dopo la pubblicazione del nuovo album Ma lo scorso 3 aprile, Blanco torna finalmente live con Il primo tour nei palazzetti. La data zero è da tempo sold-out
Dopo la pubblicazione del nuovo album Ma lo scorso 3 aprile, Blanco torna finalmente live con Il primo tour nei palazzetti, e la data zero scelta per aprire le danze è Jesolo.
La tournée, prodotta e organizzata da Friends & Partners e Vivo Concerti, debutta al Palazzo del Turismo venerdì 17 aprile 2026 (ed è da tempo sold-out).
Sul palco, una scaletta che mescola i grandi classici del suo repertorio con le nuove tracce dell'album dedicato a sua madre.
Il tour
Con Il primo tour nei palazzetti, Riccardo Fabbriconi in arte Blanco - fa il suo ingresso nei grandi spazi live italiani, portando con sé un album personale e coraggioso come Ma, uscito il 3 aprile e dedicato a sua madre. La possibile scaletta di Jesolo include classici ormai entrati nella storia della musica italiana come Brividi, Nostalgia, Blu celeste e La canzone nostra, affiancati dai nuovi singoli Maledetta rabbia, Anche a vent'anni si muore e Ricordi, proposto in duetto con Elisa. I concerti del tour prevedono più di venti brani per una durata di circa due ore, con inizio alle 21:00. Un live che promette di essere insieme un bilancio e un rilancio: la storia di un artista che, dopo anni di silenzio, ha scelto di tornare con qualcosa di vero.
La scaletta
La scaletta del concerto di Blanco a Jesolo non è stata ufficializzata. Questa la setlist ipotizzata online:
Piangere a 90
Maledetta Rabbia
Anima tormentata
L’isola delle rose
Sai cosa c’è
Pornografia (Bianco paradiso)
Finché non mi seppelliscono
Un briciolo di allegria
Un posto migliore
Ancora, ancora, ancora
Giulia
Scusa
Ladro di fiori
La mia famiglia
Nostalgia
Innamorato
Afrodite
Fotocopia
Mezz’Ora di sole
Lucciole
Lacrime di piombo
Blu celeste
Brividi
Anche a vent’anni si muore
Raggi del sole
Notti in bianco
Stella
Mi fai impazzire
Vada come vada
Peggio del diavolo (feat. Gianluca Grignani)