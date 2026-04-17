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Blanco in concerto a Jesolo, la possibile scaletta

Musica

Dopo la pubblicazione del nuovo album Ma lo scorso 3 aprile, Blanco torna finalmente live con Il primo tour nei palazzetti. La data zero è da tempo sold-out

Dopo la pubblicazione del nuovo album Ma lo scorso 3 aprile, Blanco torna finalmente live con Il primo tour nei palazzetti, e la data zero scelta per aprire le danze è Jesolo.

 

La tournée, prodotta e organizzata da Friends & Partners e Vivo Concerti, debutta al Palazzo del Turismo venerdì 17 aprile 2026 (ed è da tempo sold-out).

 

Sul palco, una scaletta che mescola i grandi classici del suo repertorio con le nuove tracce dell'album dedicato a sua madre. 

Il tour

Con Il primo tour nei palazzetti, Riccardo Fabbriconi  in arte Blanco - fa il suo ingresso nei grandi spazi live italiani, portando con sé un album personale e coraggioso come Ma, uscito il 3 aprile e dedicato a sua madre. La possibile scaletta di Jesolo include classici ormai entrati nella storia della musica italiana come Brividi, Nostalgia, Blu celeste e La canzone nostra, affiancati dai nuovi singoli Maledetta rabbia, Anche a vent'anni si muore e Ricordi, proposto in duetto con Elisa. I concerti del tour prevedono più di venti brani per una durata di circa due ore, con inizio alle 21:00. Un live che promette di essere insieme un bilancio e un rilancio: la storia di un artista che, dopo anni di silenzio, ha scelto di tornare con qualcosa di vero.

La scaletta

La scaletta del concerto di Blanco a Jesolo non è stata ufficializzata. Questa la setlist ipotizzata online:

Piangere a 90

Maledetta Rabbia

Anima tormentata

L’isola delle rose

Sai cosa c’è

Pornografia (Bianco paradiso)

Finché non mi seppelliscono

Un briciolo di allegria

Un posto migliore

Ancora, ancora, ancora

Giulia

Scusa

Ladro di fiori

La mia famiglia

Nostalgia

Innamorato

Afrodite

Fotocopia

Mezz’Ora di sole

Lucciole

Lacrime di piombo

Blu celeste

Brividi

Anche a vent’anni si muore

Raggi del sole

Notti in bianco

Stella

Mi fai impazzire

Vada come vada

Peggio del diavolo (feat. Gianluca Grignani)

 

 

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