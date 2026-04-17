Blanco in concerto a Jesolo, la possibile scaletta

Dopo la pubblicazione del nuovo album Ma lo scorso 3 aprile, Blanco torna finalmente live con Il primo tour nei palazzetti, e la data zero scelta per aprire le danze è Jesolo.

La tournée, prodotta e organizzata da Friends & Partners e Vivo Concerti, debutta al Palazzo del Turismo venerdì 17 aprile 2026 (ed è da tempo sold-out).

Sul palco, una scaletta che mescola i grandi classici del suo repertorio con le nuove tracce dell'album dedicato a sua madre.

Il tour

Con Il primo tour nei palazzetti, Riccardo Fabbriconi in arte Blanco - fa il suo ingresso nei grandi spazi live italiani, portando con sé un album personale e coraggioso come Ma, uscito il 3 aprile e dedicato a sua madre. La possibile scaletta di Jesolo include classici ormai entrati nella storia della musica italiana come Brividi, Nostalgia, Blu celeste e La canzone nostra, affiancati dai nuovi singoli Maledetta rabbia, Anche a vent'anni si muore e Ricordi, proposto in duetto con Elisa. I concerti del tour prevedono più di venti brani per una durata di circa due ore, con inizio alle 21:00. Un live che promette di essere insieme un bilancio e un rilancio: la storia di un artista che, dopo anni di silenzio, ha scelto di tornare con qualcosa di vero.