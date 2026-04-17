Fondatore, cuore e anima del centro internazionale Tigre Bianca, il maestro Pietro Biasucci è un ricercatore nel campo delle discipline corporee di tradizione cinese, sul piano marziale e dell’equilibrio psicofisico dell’individuo

Fondatore, cuore e anima del centro internazionale Tigre Bianca è il maestro Pietro Biasucci, ricercatore nel campo delle discipline corporee di tradizione cinese, sul piano marziale e dell’equilibrio psicofisico dell’individuo.

Shaolin Si soundtrack (Jet Li theme) – dal film Shaolin Temple

Se penso ad un brano che possa rappresentare lo Shaolin Kung Fu il mio primo pensiero va a Jet Li theme tratto dal film Shaolin Temple (Shaolin Si in lingua cinese) del 1982. Tale brano è il tema ricorrente del film che ha reso popolare prima in Cina e poi in tutto il mondo proprio il monastero Shaolin narrando le gesta leggendarie, a tratti mistiche, dei monaci buddisti ideatori dell’arte marziale del Kung Fu. Non è una considerazione basata sul mio gusto personale bensì una constatazione: da quando ho contatti con i monaci Shaolin (dal 2002) questa canzone l’ho sentita cantare in continuazione, quotidianamente. Tutti nella città di Dengfeng (Henan) e nella zona del monastero Shaolin la conoscono e diverse volte in compagnia di monaci amici, in momenti festosi, abbiamo urlato assieme a squarciagola il ritornello. Questo brano, come il film da cui è tratto, viene considerato da chi vive nel monastero Shaolin e nelle zone limitrofe un giusto tributo alla millenaria cultura cinese nata proprio nel monastero buddista e tramandata ancora oggi con orgoglio da monaci e da maestri di Kung Fu divenuti celebri in tutto il mondo per le loro straordinarie prestazioni fisiche e mentali.



Om Mani Padme Hum mantra

L’Om Mani Padme Hum mantra (in cinese An Mani Bame Hong) è un canto buddista che associo alla disciplina del Qi Gong (letteralmente lavoro sulle energie vitali costituenti dell’essere). Questa sequenza di suoni viene usata nella reale pratica dei monaci Shaolin, assieme ad altri mantra, per la capacità di creare armonia in se stessi e rigenerare le energie vitali. La particolare vibrazione che viene emessa pronunciando il suono depura i centri energetici primari del nostro essere dal nocivo effetto di pensieri distorti ed emozioni dannose. Inoltre spesso il mantra cantato sulla base musicale viene utilizzato come sottofondo in sale particolari del monastero o aree di allenamento contribuendo ad aumentare il senso di quiete dell’ambiente stesso.



The Grandmaster soundtrack (love theme I) – dal film The Grandmaster

Questo brano che fa parte della colonna sonora tratta dal film del 2013 “The Grandmaster” (regia di Wong Kar-wai) lo associo alla disciplina del Tai Ji Quan per dei motivi molto personali. La musica soave del bellissimo brano si sovrascrive in modo molto coerente, a mio parere, ai movimenti armonici, circolari e compatti del Tai Ji Quan. Inoltre la nota malinconica presente richiama in me, sicuramente con la complicità della visione del film capolavoro“, anche un altro tema che associo al Tai Ji Quan: dedicare la vita per incarnare una disciplina, specie se si viene scelti dal proprio Maestro o si rappresenta un lignaggio. L’esistenza orientata al costante allenamento per migliorare le proprie capacità e a rappresentare una tradizione racchiude in sé una componente inevitabile di rinuncia. Sebbene un tipo di percorso simile sia frutto di una libera scelta consapevole, richiede un prezzo sulla propria libertà personale al fine di incanalare costantemente tutte le risorse in un’unica direzione. Ma è proprio questa componente di privazione o di malinconica a

rendere tale percorso unico e prezioso. Il brano, a mio modesto parere, esprime appieno questo sentire.



Urlando conto il cielo (versione live) - Ligabue

Questa canzone la associo ai primi periodi in cui stavo sperimentando le arti marziali

cinesi e la passione per queste discipline si faceva sempre più forte. Ero molto giovane, nel decennio tra i primi anni novanta e i primi anni duemila. In quel periodo viaggiai molto in Europa e Stati Uniti per approdare infine in Cina, alla costante ricerca di maestri, insegnamenti e crescita nel Kung Fu. Un periodo nel quale dovetti far appello alla mia parte ribelle per poter soddisfare la necessità incontenibile di ricerca che sentivo in me, poiché non ero molto compreso da chi avevo attorno. Le difficoltà non furono poche e le frustrazioni, anche se compensate dal realizzare me stesso in modo profondo, non mancarono: feci delle scelte di vita importanti e controcorrenti in giovane età ed “Urlando contro il cielo” mi dava conforto.



Shaolin Si soundtrack (Shepherd’s song) – dal film Shaolin Temple

Agli anni in cui sono rimasto in Cina ad allenarmi nel monastero Shaolin associo senza dubbio il brano tratto dalla colonna sonora del film Shaolin Si del 1982 Shephered’s song. Ho già citato il film e descritto quanto questa pellicola sia stata importante per i monaci Shaolin e l’area limitrofa al monastero. Questo brano mi riporta con i ricordi non solo nei luoghi chiusi ma anche nei paesaggi naturali riferiti alla catena montuosa del monte Song, la montagna Sacra “Centrale” della Cina che veglia sul monastero Shaolin. Ricordo gli allenamenti sui pendii e le corse sul sentiero in salita per andare a visitare la maestosa statua di Bodhidharma. I corsi d’acqua nei pressi dei quali si praticava Qi Gong al mattino presto. Gli stessi paesaggi che vengono ripresi nel video di Shephered’s song, nel quale la bellissima voce della cantante fa da cornice alle attività di addestramento dei monaci Shaolin immersi nella natura. Al termine degli allenamenti all’aperto, quando tornavo con il gruppo nella Scuola, era la canzone preferita da canticchiare.