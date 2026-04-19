Ripartono le missioni impossibili di Antonino Cannavacciuolo. Quest'anno l'acclamato Chef da 8 Stelle Michelin, si avvarrà della consulenza inedita di Paolo Stella. Il designer guiderà la trasformazione degli spazi portando uno sguardo capace di coniugare estetica, identità e funzionalità. Dal 19 aprile, tutte le domeniche per sei settimane, alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

Antonino Cannavacciuolo, amatissimo e acclamato Chef da 8 Stelle Michelin in totale (di cui tre per il suo leggendario “Villa Crespi”) e dalle grandi capacità imprenditoriali, porterà - con decisione ed empatia - la sua esperienza da Chef e da imprenditore per consigliare gestori e dipendenti e aiutarli a trovare una soluzione.

In questo nuovo viaggio dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, Antonino scoprirà cucine e strutture che sembrano irrimediabilmente rovinate da anni di incuria e cattiva gestione, locali in crisi il cui destino sembra ormai scritto senza troppe speranze. Visiterà ristoranti con un servizio, uno stile e una qualità del cibo che vengono giudicati deludenti dai clienti insoddisfatti, e incontrerà i ristoratori e il personale di cucine in cui regnano liti, improvvisazione e una generale confusione che si rispecchia poi in piatti decisamente non gradevoli.

Ripartono le missioni impossibili di Antonino Cannavacciuolo : sono in arrivo le nuove Cucine da incubo d’Italia, nel nuovo ciclo di episodi attesi a partire da domenica 19 aprile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW .

Cosa accadrà in ogni episodio

In ogni episodio di Cucine da Incubo, lo Chef proverà in prima persona il menù e valuterà cibo e servizio, osserverà poi lo staff al lavoro e, in base ai problemi che avrà notato o fatto emergere, darà la sua consulenza fornendo anche indispensabili consigli per un nuovo menù.

La consulenza inedita di Paolo Stella

Da qui partirà un vero make-over delle strutture, che quest’anno – negli episodi al via dal 19 aprile, tutte le domeniche per sei settimane, alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – si avvarrà della consulenza inedita di Paolo Stella. Designer dal tratto distintivo, apprezzato sui social e nel mondo del progetto, Stella guiderà la trasformazione degli spazi segnati da incuria e cattiva gestione, portando uno sguardo contemporaneo capace di coniugare estetica, identità e funzionalità.

I suggerimenti, le conoscenze e la grande esperienza di Antonino, uniti alla creatività e alla praticità della troupe guidata da Paolo Stella, faranno scattare quindi una ristrutturazione completa da compiere in tempi record che darà alla location un aspetto e un’atmosfera del tutto nuovi, capaci di renderla più accogliente, funzionale e vivibile rispetto alla precedente: una struttura che adesso sarà finalmente a misura di cliente.

Dopo questi interventi, lo staff sarà poi pronto a ricominciare: con la passione per la ripartenza e la forza dei consigli ricevuti dallo Chef, ma anche con la fondamentale consapevolezza degli errori passati, tutte le persone al lavoro in sala e cucina potranno tornare al lavoro, riaprendo le porte alla clientela.

le tappe di Cucine da incubo

Quest’anno il viaggio di Cucine da incubo toccherà località da nord a sud dell’Italia: Prato, Peschiera Borromeo (Milano), San Vittore Olona (Milano), Jesi, e concludersi quindi a Potenza. La partenza del viaggio sarà nel cuore della Campania, a Torre del Greco (Napoli), nel ristorante I Carnaloni, aperto da meno di due anni, che rappresenta la realizzazione del sogno di Ciro e Lanfranco, amici fin da bambini ma portati su due strade diverse dalla vita: il primo, dopo una burrascosa adolescenza che l’aveva condotto ad intraprendere un percorso in comunità, si era trasferito a Londra; il secondo, dopo gli studi universitari, aveva iniziato con successo a lavorare nella ristorazione a Berlino. Un giorno, tornati a casa per una vacanza, i due si guardano negli occhi e decidono di aprire insieme un locale nella loro terra, Torre del Greco: l’entusiasmo iniziale è tanto ma dopo meno di due anni i problemi hanno ormai preso il sopravvento, i clienti scarseggiano, le idee dei due ragazzi sono confuse e il rapporto di amicizia di un tempo rischia di incrinarsi. Antonino approda così nel ristorante “I Carnaloni” per aiutare questi due ragazzi a trovare la strada giusta: dovrà lavorare per dare una identità e il giusto appeal alla cucina ma non solo. A Paolo, invece, il compito di lavorare per dare un’anima al locale e renderlo più caldo, o come dicono i due titolari “più carnale”.

Il programma è l’adattamento italiano del famosissimo format internazionale Kitchen Nightmares, format creato da Optomen Television Ltd e licenziato da All3Media International.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy ha portato a bordo dei nuovi episodi di Cucine da incubo: MV Line, Salov, Sanitec, Goeldlin, Nexi, Contrattino.

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