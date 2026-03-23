Modernissimo - Conversazioni di design, dal 24 marzo su Sky Arte

Dal 24 marzo ogni martedì su Sky Arte il nuovo format “Modernissimo – Conversazioni di design”: cinque appuntamenti in pillole, per scoprire come la progettazione ha cambiato la vita di tutti i giorni. Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio inedito è Paolo Stella, che dialoga con designer di fama internazionale ed esperti del settore

Cinque appuntamenti per scoprire come la progettazione ha cambiato la nostra quotidianità. Si chiama “Modernissimo – Conversazioni di design” ed è il nuovo format di Sky Arte, pensato per liberare il design da ogni formalismo, raccontandolo attraverso pillole di conoscenza, accessibili e coinvolgenti.

Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio inedito è Paolo Stella, che dialoga con designer di fama internazionale ed esperti del settore.

“Il design è l’unica forma d’arte che trova la sua completa espressione proprio nella vita delle persone. Una sedia, un tavolo hanno senso nel momento in cui ci si siede sopra, li si usa. Il design è al servizio delle persone. Per tanti anni c’è stata una comunicazione molto elitaria di questo mondo. Con “Modernissimo – Conversazioni di design” vogliamo fare il contrario, ovvero portare il design alla gente, perché fa parte, spesso anche inconsapevolmente, dei gesti che ogni giorno compiamo - racconta a Sky TG24 Paolo Stella - Vorrei che il design diventasse in qualche maniera una parola quotidiana. Sono profondamente convinto che migliori la vita, tanto quanto la bellezza. Vivere nel bello non è assolutamente una questione di lusso, ma di armonia, di forma, di senso”.

Il nuovo format in pillole

Cinque puntate da 13 minuti ciascuna, pensate come altrettante tappe durante le quali esplorare i grandi snodi della creatività italiana, insieme a Guido Drocco, Stefano Boeri, Alessandra Pellegrino, Ferruccio Laviani e Marco Sammicheli. È proprio con il direttore del Museo del Design italiano di Triennale Milano che prende il via questo percorso. Si parte da una domanda fondamentale: cosa rende icona un oggetto?

“Un oggetto diventa icona quando fissa la sua posizione nello spazio, nel tempo e nel sentimento – spiega a Sky TG24 Marco Sammicheli – Designer e architetti non devono dimenticare che ciò che disegnano è per il pubblico, per le persone, per aumentare la qualità della vita di più utenti. È per questo che “Modernissimo – Conversazioni di design” unisce le forze di Triennale Milano e di Sky per avvicinare le persone al mondo del design”.

Il progetto è stato realizzato con il supporto organizzativo e scientifico di Triennale Milano. A fare da palcoscenico ai vari dialoghi è proprio la sala Cuore dell’istituzione culturale.

“Cuore è il centro degli archivi, quindi del patrimonio di oltre 300mila tra opere, fotografie, documenti della Triennale di Milano. È nato nel 2024 con lo scopo di essere sempre aperto al pubblico, gratuitamente, e di mettere tutti nelle condizioni di poter usufruire di una storia in maniera molto contemporanea. Per noi il design è un aspetto fondante di una tipologia culturale, non legato esclusivamente alla sua funzione, ma all’emotività che fa scaturire. È stato particolarmente interessante provare a raccontarlo con un mezzo così potente quale la tv. Speriamo che questo consenta anche a chi non conosce Triennale di venirla a visitare”, conclude Carla Morogallo, direttrice generale di Triennale Milano.

Dove e quando vedere "Modernissimo - Conversazioni di design"

"Modernissimo - Conversazioni di design" sarà disponibile dal 24 marzo su Sky Arte, sul canale YouTube di Sky Italia, anche in formato video podcast su tutte le principali piattaforme e ogni sabato alle 8:00 su TV8.