Andrea Bocelli incanta Città del Messico tra lirica e cumbia

Piazza dello Zócalo si è trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto. Opera e cumbia si sono incontrati davanti a oltre 130mila spettatori, in una serata di festa e contaminazione sonora

Sabato sera il cuore di Città del Messico si è trasformato in una sala all'aperto per un evento musicale senza precedenti. Nella piazza dello Zócalo, l'opera del tenore italiano Andrea Bocelli ha incontrato i ritmi cumbia del gruppo Los Ángeles Azules e la voce di Ximena Sariñana. Secondo i dati governativi, oltre 150mila persone hanno assistito allo spettacolo, inserito nelle celebrazioni internazionali per il trentesimo anniversario del disco Romanza. Dopo aver eseguito diverse arie operistiche, l'atmosfera si è accesa con i balli popolari. Dal palco si è levato un acclamato "Viva il Messico!", seguito dai ringraziamenti del tenore per "questa meravigliosa serata". Il momento culminante ha visto gli artisti regalare una versione inedita del brano Vivo per lei, unendo l'orchestra sinfonica alla cumbia. L'esibizione si è conclusa tra gli applausi con le note di Con te partirò e Nessun dorma, mentre i fuochi d'artificio illuminavano a festa il cielo della capitale.