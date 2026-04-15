Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora

Introduzione
Il Concerto del Primo Maggio a Roma è uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione. L’evento, in programma venerdì 1° maggio 2026 nella splendida cornice offerta da Piazza San Giovanni, avrà inizio alle ore 15.00. Tra gli artisti annunciati i Litfiba, Riccardo Cocciante e Angelica Bove. Direzione artistica guidata da Massimo Bonelli
Quello che devi sapere
Primo Maggio Roma, il Concerto
Il Concerto del Primo Maggio a Roma è uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione. Previste decine di migliaia di spettatori. Nel corso degli anni l’evento ha ospitato numerosi volti del mondo della musica e dello spettacolo.
Quando si svolge
La manifestazione musicale si svolgerà venerdì 1° maggio 2026. In questi giorni la produzione dell'atteso evento sta svelando i primi dettagli.
A che ora inizia
Stando a quanto comunicato sul sito ufficiale dell’evento, il concerto avrà inizio alle ore 15.00.
Dove si svolge
Il concerto del Primo Maggio avrà luogo nella splendida cornice offerta da Piazza San Giovanni. Attese decine di migliaia di spettatori.
Chi conduce
Al momento l’organizzazione dell’evento non ha svelato i nomi dei conduttori dell’edizione 2026. Nel corso degli anni numerosi volti dello spettacolo e della musica si sono alternati alla guida della manifestazione: da Ambra Angiolini e Lodovico Guenzi a Noemi, Ermal Meta e Big Mama.
I cantanti in scaletta: i Litfiba
Annunciati i Litfiba. In attesa della partenza del tour che celebrerà i quarant’anni dell’album 17 Re, Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo saliranno sul palco di Piazza San Giovanni. Venduti oltre 50.000 biglietti per le venti date della tournée in programma tra giugno e agosto.
I cantanti in scaletta: Riccardo Cocciante
Presente Riccado Cocciante. Nel marzo di quest’anno il maestro e compositore ha pubblicato l’album Ho vent'anni con te.
I cantanti in scaletta: Angelica Bove
Il palco del Primo Maggio Roma potrà contare anche sulla presenza di Angelica Bove. A febbraio la cantautrice ha presentato il brano Mattone nelle Nuove Proposte della 76esima edizione del Festival di Sanremo. L’artista ha conquistato il Premio della Critica Mia Martini.
I cantanti in scaletta: La Niña
Reduce dalla vittoria della Targa Tenco per il Migliore album in dialetto grazie a Furèsta, La Niña sarà tra i protagonisti dell’edizione 2026 del Primo Maggio Roma. All’interno del disco anche i singoli Guapparìa e Figlia d' 'a tempesta.
I cantanti in scaletta: Emma Nolde
Il palco del concerto vedrà presente anche Emma Nolde. Nel novembre del 2024 la cantautrice ha pubblicato il suo terzo album Nuovospaziotempo.
1MNEXT2026, il contest del concerto del Primo Maggio Roma
1MNEXT2026 è il contest dedicato agli artisti emergenti, ideato e prodotto da iCompany, organizzatrice dell’evento promosso da CGIL, CISL e UIL. I tre artisti vincitori avranno la possibilità di esibirsi in Piazza San Giovanni in Laterano durante il Concertone 2026.
1MNEXT2026, i finalisti
Dodici artisti hanno conquistato la finale del contest 1MNEXT. I nomi dei tre vincitori saranno svelati giovedì 16 aprile. Questi i finalisti:
- Bambina
- Biancamare
- Cainero
- Cristiana Verardo
- Daiana Lou
- Giovami
- Ilaria Kappler
- Giovedì
- Macadamia
- Montegro
- Tufo
- Vaeva
Il tema del 2026
Come rilanciato da Adnkronos, ‘Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale’ è il tema dell’edizione 2026 del Primo Maggio Roma.
La direzione artistica
Come riportato dai RaiNews, Massimo Bonelli guida la direzione artistica.
Dove vederlo
Come riportato sul sito di RaiNews, il concerto sarà trasmesso su Rai 3 e Rai Radio 2 e in onda su RaiPlay e RaiItalia.