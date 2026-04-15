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Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Introduzione

Il Concerto del Primo Maggio a Roma è uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione. L’evento, in programma venerdì 1° maggio 2026 nella splendida cornice offerta da Piazza San Giovanni, avrà inizio alle ore 15.00. Tra gli artisti annunciati i Litfiba, Riccardo Cocciante e Angelica Bove. Direzione artistica guidata da Massimo Bonelli

Quello che devi sapere

Primo Maggio Roma, il Concerto

Il Concerto del Primo Maggio a Roma è uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione. Previste decine di migliaia di spettatori. Nel corso degli anni l’evento ha ospitato numerosi volti del mondo della musica e dello spettacolo.

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Quando si svolge

La manifestazione musicale si svolgerà venerdì 1° maggio 2026. In questi giorni la produzione dell'atteso evento sta svelando i primi dettagli.

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A che ora inizia

Stando a quanto comunicato sul sito ufficiale dell’evento, il concerto avrà inizio alle ore 15.00.

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Dove si svolge

Il concerto del Primo Maggio avrà luogo nella splendida cornice offerta da Piazza San Giovanni. Attese decine di migliaia di spettatori.

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Chi conduce

Al momento l’organizzazione dell’evento non ha svelato i nomi dei conduttori dell’edizione 2026. Nel corso degli anni numerosi volti dello spettacolo e della musica si sono alternati alla guida della manifestazione: da Ambra Angiolini e Lodovico Guenzi a Noemi, Ermal Meta e Big Mama.

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I cantanti in scaletta: i Litfiba

Annunciati i Litfiba. In attesa della partenza del tour che celebrerà i quarant’anni dell’album 17 Re, Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo saliranno sul palco di Piazza San Giovanni. Venduti oltre 50.000 biglietti per le venti date della tournée in programma tra giugno e agosto.

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I cantanti in scaletta: Riccardo Cocciante

Presente Riccado Cocciante. Nel marzo di quest’anno il maestro e compositore ha pubblicato l’album Ho vent'anni con te.

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I cantanti in scaletta: Angelica Bove

Il palco del Primo Maggio Roma potrà contare anche sulla presenza di Angelica Bove. A febbraio la cantautrice ha presentato il brano Mattone nelle Nuove Proposte della 76esima edizione del Festival di Sanremo. L’artista ha conquistato il Premio della Critica Mia Martini.

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I cantanti in scaletta: La Niña

Reduce dalla vittoria della Targa Tenco per il Migliore album in dialetto grazie a Furèsta, La Niña sarà tra i protagonisti dell’edizione 2026 del Primo Maggio Roma. All’interno del disco anche i singoli Guapparìa e Figlia d' 'a tempesta.

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I cantanti in scaletta: Emma Nolde

Il palco del concerto vedrà presente anche Emma Nolde. Nel novembre del 2024 la cantautrice ha pubblicato il suo terzo album Nuovospaziotempo.

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1MNEXT2026, il contest del concerto del Primo Maggio Roma

1MNEXT2026 è il contest dedicato agli artisti emergenti, ideato e prodotto da iCompany, organizzatrice dell’evento promosso da CGIL, CISL e UIL. I tre artisti vincitori avranno la possibilità di esibirsi in Piazza San Giovanni in Laterano durante il Concertone 2026.

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1MNEXT2026, i finalisti

Dodici artisti hanno conquistato la finale del contest 1MNEXT. I nomi dei tre vincitori saranno svelati giovedì 16 aprile. Questi i finalisti:

  • Bambina
  • Biancamare
  • Cainero
  • Cristiana Verardo
  • Daiana Lou
  • Giovami
  • Ilaria Kappler
  • Giovedì
  • Macadamia
  • Montegro
  • Tufo
  • Vaeva

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Il tema del 2026

Come rilanciato da Adnkronos, ‘Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale’ è il tema dell’edizione 2026 del Primo Maggio Roma.

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La direzione artistica

Come riportato dai RaiNewsMassimo Bonelli guida la direzione artistica.

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Dove vederlo

Come riportato sul sito di RaiNews, il concerto sarà trasmesso su Rai 3 e Rai Radio 2 e in onda su RaiPlay e RaiItalia.

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