Gigi D'Alessio, la possibile scaletta del concerto a Bari

Nel novembre del 2025 il cantautore ha pubblicato il suo nuovo album Nuje, arrivato a oltre un anno di distanza dal precedente lavoro Fra. Il disco ha raggiunto la terza posizione della classifica FIMI degli album più venduti in Italia

gigi d’alessio, la possibile scaletta di bari

Nuovo appuntamento con la musica di Gigi D’Alessio. Il 15 aprile l’artista sarà in concerto al Palaflorio, questo l’indirizzo: viale Archimede, 70126, Bari. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e popolari. Come rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite a Firenze nel dicembre del 2024:

Vivi

Non mollare mai 2024

‘O posto d’Annare’

Un cuore ce l’hai

La donna che vorrei

Un nuovo bacio

Anna se sposa / 30 canzoni / Meza bucia

Senza tuccà

Quanti amori

Te voglio bene ancora

Spiegami cherè

Nu dispietto

Si te sapesse dicere

Un cuore malato 2024

Non dirgli mai

Sei importante / Non riattaccare / Dove sei / Il cammino dell’età / Quando la mia vita cambierà

Assaje

Le mani / Insieme a lei / Io che non vivo / Ora

Io vorrei

Fra

Primo appuntamento

Una notte al telefono / Liberi da noi / Amore mio / L’amore che non c’è

Di Notte, Annarè

Una magica storia d’amore

Miele

Como suena el corazón

Mon amur

Fotomodelle un po’ povere / Sotto le lenzuola / Buongiorno / Napule