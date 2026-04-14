Gigi D'Alessio, la possibile scaletta del concerto a Bari

Nel novembre del 2025 il cantautore ha pubblicato il suo nuovo album Nuje, arrivato a oltre un anno di distanza dal precedente lavoro Fra. Il disco ha raggiunto la terza posizione della classifica FIMI degli album più venduti in Italia
Mercoledì 15 aprile Gigi D’Alessio porterà la sua musica sul palco del Palaflorio di Bari. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul’atteso appuntamento live della voce di Non dirgli mai: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
gigi d’alessio, la possibile scaletta di bari
Nuovo appuntamento con la musica di Gigi D’Alessio. Il 15 aprile l’artista sarà in concerto al Palaflorio, questo l’indirizzo: viale Archimede, 70126, Bari. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e popolari. Come rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite a Firenze nel dicembre del 2024:
- Vivi
- Non mollare mai 2024
- ‘O posto d’Annare’
- Un cuore ce l’hai
- La donna che vorrei
- Un nuovo bacio
- Anna se sposa / 30 canzoni / Meza bucia
- Senza tuccà
- Quanti amori
- Te voglio bene ancora
- Spiegami cherè
- Nu dispietto
- Si te sapesse dicere
- Un cuore malato 2024
- Non dirgli mai
- Sei importante / Non riattaccare / Dove sei / Il cammino dell’età / Quando la mia vita cambierà
- Assaje
- Le mani / Insieme a lei / Io che non vivo / Ora
- Io vorrei
- Fra
- Primo appuntamento
- Una notte al telefono / Liberi da noi / Amore mio / L’amore che non c’è
- Di Notte, Annarè
- Una magica storia d’amore
- Miele
- Como suena el corazón
- Mon amur
- Fotomodelle un po’ povere / Sotto le lenzuola / Buongiorno / Napule
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Dopo l’appuntamento al Palaflorio, venerdì 17 aprile Gigi D’Alessio proseguirà la tournée con il concerto al Pala Prometeo di Ancona. In seguito, l’artista chiuderà il tour con i concerti di Bologna e Messina. Ecco tutti i dettagli:
- 17 aprile, Ancona - Pala Prometeo
- 18 aprile, Bologna - Unipol Arena
- 24 aprile, Messina - PalaRescifina
- 25 aprile, Messina - PalaRescifina
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A giugno Gigi D’Alessio si esibirà in Piazza Carlo di Borbone, davanti alla Reggia di Caserta. In attesa dei dieci concerti, il cantautore ha condiviso un video sul suo profilo Instagram scherzando: “Sono passato alla Reggia di Caserta per sistemare un po’ il giardino, visto che a giugno prenderò la residenza insieme a voi per dieci date. Vi aspetto per fare il concerto insieme a me in uno dei posti più belli del mondo”. Nel novembre del 2025 Gigi D’Alessio ha pubblicato il suo nuovo album Nuje, arrivato a oltre un anno di distanza dal precedente lavoro Fra. Il disco ha raggiunto la terza posizione della classifica FIMI degli album più venduti in Italia.
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