I Thirty Seconds to Mars annunciano il ritorno live in Italia

I Thirty Seconds to Mars sono tra i grandi protagonisti della scena rock internazionale. Nel 2002 il gruppo ha lanciato il suo primo album conquistando subito pubblico e critica. Tra i singoli più celebri della formazione troviamo The Kill, Closer to the Edge, Walk on Water, Rescue Me e World on Fire
L'11 aprile del prossimo anno i Thirty Seconds to Mars torneranno in concerto in Italia, più precisamente all’Unipol Forum di Assago. Lo show celebrerà due album iconici del gruppo: A Beautiful Lie del 2005 e This Is War del 2009.
Thirty Seconds to Mars, il ritorno in italia
La formazione ha annunciato il suo grande ritorno in Italia. Il 6 aprile del prossimo anno i Thirty Seconds to Mars daranno il via alla tournée ideata per celebrare due dei loro album più iconici: A Beautiful Lie del 2005 e This Is War del 2009. L’11 aprile il gruppo, guidato da Jared Leto (FOTO), farà tappa all’Unipol Forum di Assago per l’unico concerto in programma in Italia. Previsti appuntamenti in numerose città europee: da Madrid a Dublino passando per Vienna, Berlino. Amsterdam e Parigi. Ecco il calendario completo del tour:
- 6 aprile, Lisbona
- 8 aprile, Madrid
- 9 aprile, Valencia
- 11 aprile, Milano
- 12 aprile, Monaco
- 14 aprile, Vienna,
- 15 aprile, Cracovia
- 17 aprile, Francoforte
- 18 aprile, Berlino
- 20 aprile, Hanover
- 21 aprile, Colonia
- 23 aprile, Anversa
- 25 aprile, Amsterdam
- 26 aprile, Parigi
- 28 aprile, Londra
- 29 aprile, Manchester
- 1 maggio, Dublino
Approfondimento
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I Thirty Seconds to Mars sono tra i grandi protagonisti della scena rock internazionale. Nel 2002 il gruppo ha lanciato il suo primo album conquistando subito pubblico e critica. Tra i dischi più acclamati troviamo Love, Lust, Faith and Dreams, arrivato al sesto posto della classifica US Billboard 200. Per quanto riguarda i singoli, ricordiamo The Kill, Closer to the Edge, Walk on Water, Rescue Me e World on Fire.
Parallelamente all’attività musicale, Jared Leto si è affermato come uno dei volti più amati del grande schermo. Tra i suoi film citiamo American Psycho, Lonely Hearts, Chapter 27 - L'assassinio di John Lennon e Suicide Squad. Inoltre, Jared Leto ha vinto la statuetta come Miglior attore non protagonista per il film Dallas Buyers Club all’86esima edizione degli Academy Awards.
©Webphoto
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L'attore e musicista, tra gli interpreti più versatili del panorama cinematografico internazionale, il giorno di Santo Stefano spegne 53 candeline. In bacheca vanta un Oscar nel 2014 come miglior attore non protagonista e un Golden Globe. È anche il frontman dei 30 Seconds to Mars