I Thirty Seconds to Mars annunciano il ritorno live in Italia

I Thirty Seconds to Mars sono tra i grandi protagonisti della scena rock internazionale. Nel 2002 il gruppo ha lanciato il suo primo album conquistando subito pubblico e critica. Tra i singoli più celebri della formazione troviamo The Kill, Closer to the Edge, Walk on Water, Rescue Me e World on Fire

La formazione ha annunciato il suo grande ritorno in Italia. Il 6 aprile del prossimo anno i Thirty Seconds to Mars daranno il via alla tournée ideata per celebrare due dei loro album più iconici: A Beautiful Lie del 2005 e This Is War del 2009. L’11 aprile il gruppo, guidato da Jared Leto ( FOTO ), farà tappa all’Unipol Forum di Assago per l’unico concerto in programma in Italia. Previsti appuntamenti in numerose città europee: da Madrid a Dublino passando per Vienna, Berlino. Amsterdam e Parigi. Ecco il calendario completo del tour:

I Thirty Seconds to Mars sono tra i grandi protagonisti della scena rock internazionale. Nel 2002 il gruppo ha lanciato il suo primo album conquistando subito pubblico e critica. Tra i dischi più acclamati troviamo Love, Lust, Faith and Dreams, arrivato al sesto posto della classifica US Billboard 200. Per quanto riguarda i singoli, ricordiamo The Kill, Closer to the Edge, Walk on Water, Rescue Me e World on Fire.

Parallelamente all’attività musicale, Jared Leto si è affermato come uno dei volti più amati del grande schermo. Tra i suoi film citiamo American Psycho, Lonely Hearts, Chapter 27 - L'assassinio di John Lennon e Suicide Squad. Inoltre, Jared Leto ha vinto la statuetta come Miglior attore non protagonista per il film Dallas Buyers Club all’86esima edizione degli Academy Awards.