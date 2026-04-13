Tame Impala, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Dopo il concerto di Bologna, Tame Impala proseguirà la leg europea della tournée portando la sua musica in varie città: da Copenaghen a Dublino passando per Stoccolma, Oslo, Berlino, Parigi e Amsterdam

Dopo l’appuntamento all’Inalpi Arena di Torino, il 13 aprile Tame Impala, progetto solista del cantautore e polistrumentista australiano Kevin Parker, sarà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

tame impala a bologna, la possibile scaletta Nuovo appuntamento con l’artista australiano. Lunedì 13 aprile Tame Impala porterà la sua musica sul palco dell’Unipol Arena, questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno. Come riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 20.30. Al momento l'artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più popolari. Stando a quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto di Torino: Apocalypse Dreams

The Moment

Borderline

Loser

Breathe Deeper

Gossip

Elephant

Afterthought

Feels Like We Only Go Backwards

Dracula

No Reply

Ethereal Connection

Not My World

Let It Happen

Nangs

Obsolete

Alter Ego

Yes I’m Changing

Eventually

New Person, Same Old Mistakes

My Old Ways

The Less I Know the Better

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Dopo gli appuntamenti italiani, Tame Impala proseguirà la leg europea della tournée portando la sua musica in varie città: da Copenaghen a Dublino passando per Stoccolma, Oslo, Berlino, Parigi e Amsterdam. Nell’ottobre del 2025 Tame Impala ha pubblicato il nuovo album Deadbeat contenente anche i singoli End of Summer, Loser e Dracula. In occasione dell’uscita del disco, l’artista ha raccontato sul profilo Instagram: “Due anni di sudore, lacrime e incuria, ma non li cambierei per niente al mondo. Non vi darei nulla che non abbia richiesto tutto me stesso nella realizzazione”. Nel corso degli anni Tame Impala ha conquistato numerosi riconoscimenti, tra i quali due statuette come Best Dance/Electronic Recording per Neverender con i Justice ed End of Summer ai Grammy Awards. Approfondimento Il videoclip di "Dracula", il singolo di Tame Impala dal nuovo album