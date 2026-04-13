Raffaella Fico sull'addio ad Armando Izzo: "Un fulmine a ciel sereno"

Il racconto parte da lontano, dal dicembre 2025, quando Raffaella Fico e il calciatore Armando Izzo - allora in forza al Monza, oggi difensore dell'Avellino - avevano reso pubblica la perdita del bambino che aspettavamo insieme. Le acque si erano rotte prematuramente al quinto mese : era stato un vero e proprio parto, con cinque ore di travaglio. Un trauma enorme, che la 37enne ammette di non aver ancora superato: il lutto è rimasto aperto, le notti difficili, la testa che ancora non riesce a elaborare pienamente quanto accaduto. Su tutto questo si è abbattuta, come lei stessa ha detto, un'altra perdita inattesa. Dopo l'aborto spontaneo, Izzo ha deciso di lasciare la casa in cui i due convivevano e di prendersi del tempo per sé , senza preavviso e senza spiegazioni convincenti. Una scelta che lei non si aspettava in nessun modo: i due stavano costruendo un progetto di vita comune e, almeno dalla sua prospettiva, nulla lasciava presagire una svolta simile.

Una relazione sospesa, non chiusa

Le parole che Izzo avrebbe detto a Raffaella Fico prima di andarsene sono scarne: ha spiegato di attraversare un brutto periodo, e di aver bisogno di stare da solo. Poi, il 7 aprile, ha diffuso un comunicato pubblico parlando di una pausa di riflessione. La showgirl, a Verissimo, ha precisato di essere stata avvisata in anticipo dell'uscita di quel comunicato, ma di non aver ricevuto risposte più sostanziali sul perché della rottura. Sui rumors che vorrebbero un riavvicinamento del calciatore alla sua ex moglie, la showgirl è netta nel respingerli, anche perché lo stesso calciatore lo ha escluso nel comunicato. Fico ha invece lasciato intendere che Izzo potrebbe aver risentito in modo profondo del dolore legato alla perdita del bambino, e che questo abbia potuto destabilizzarlo. Nonostante tutto, i sentimenti sembrano intatti: lei dice di amarlo ancora e di credere che anche lui nutra ancora qualcosa per lei. Su un eventuale ritorno, però, è chiara: userà questo periodo per riflettere e, se lui dovesse tornare, avrà bisogno di spiegazioni che per ora non sono arrivate. Una relazione, quindi, non dichiarata conclusa, ma congelata in un'attesa carica di domande senza risposta.