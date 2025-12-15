Raffaella Fico e Armando Izzo hanno perso il loro bambino al 5° mese

Offerte Sky
Raffaella Fico e Armando Izzo hanno perso il loro bambino al quinto mese di gravidanza

Spettacolo
Una tragedia ha colpito la coppia formata dal calciatore e dalla showgirl. A comunicarlo è stato Izzo, che a poche settimane dall’ufficializzazione della gravidanza della compagna ha scelto Instagram per condividere il tragico evento. “Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori”, ha scritto in una Storia di IG

Un momento tragico e di profondo dolore ha colpito Raffaella Fico e Armando Izzo. A rendere pubblica la notizia è stato il calciatore, che a poche settimane dall’ufficializzazione della gravidanza della compagna ha scelto Instagram per condividere il tragico evento.

 

Attraverso una storia, Armando Izzo ha voluto chiarire subito la situazione, evitando fraintendimenti e voci incontrollate, scrivendo: “Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori”.

Il messaggio di rispetto e silenzio 

Nel messaggio successivo, il difensore del Monza, fidanzato con la showgirl 37enne, ha espresso una richiesta chiara e sentita, sempre attraverso una storia su Instagram poi ricondivisa anche da Raffaella Fico.

 

“In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata”, ha scritto Armando Izzo, sottolineando la necessità di tutelare un momento estremamente intimo e doloroso.

La forza dell’amore per andare avanti 

Il breve ma intenso intervento social si è concluso con un riferimento al legame che unisce la coppia, indicato come unico sostegno in una fase così difficile.

 

“L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore. Grazie”, ha aggiunto il calciatore, affidando ancora una volta alle parole pubbliche il racconto di una perdita che ha segnato profondamente entrambi.

