Raffaella Fico e Armando Izzo hanno perso il loro bambino al 5° mese

Un momento tragico e di profondo dolore ha colpito Raffaella Fico e Armando Izzo. A rendere pubblica la notizia è stato il calciatore, che a poche settimane dall’ufficializzazione della gravidanza della compagna ha scelto Instagram per condividere il tragico evento.

Attraverso una storia, Armando Izzo ha voluto chiarire subito la situazione, evitando fraintendimenti e voci incontrollate, scrivendo: “Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori”.