Raffaella Fico, la bellezza illumina Mykonos

Dopo Wanda Nara e Anna Tatangelo, un’altra stella del mondo dello spettacolo del Bel paese ha conquistato i social con uno scatto in costume, stiamo ovviamente parlando della showgirl e modella Raffaella Fico .

Poche ore fa la showgirl ha pubblicato uno scatto che ha immediatamente fatto centro nel cuore del pubblico, infatti, la foto vede protagonista la modella durante un momento di relax in una piscina di Mykonos ; al momento la foto conta oltre 34.000 follower.

Nel corso degli anni Raffaella Fico ( FOTO ) ha spaziato tra piccolo e grande schermo debuttando anche come cantante con il disco Rush, trainato dal singolo omonimo e dal brano Déjà Vu.

La conduttrice, classe 1988 , è uno dei volti più famosi del piccolo schermo. Dall’esplosione mediatica intorno alla fine del primo decennio del terzo millennio alla grande affermazione come una delle star più amate dello showbiz del Bel paese.

