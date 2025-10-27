Raffaella Fico conferma la relazione con Armando Izzo

La foto del bacio è stata scattata al termine del match Monza-Frosinone. Raffaella Fico era seduta in tribuna e, dopo la partita, ha raggiunto e baciato il calciatore.

Da qualche tempo, i giornali e i siti di gossip indicavano in Armando Izzo il nuovo amore di Raffaella Fico . A confermare la love story ci ha pensato Izzo, postando l'immagine di un bacio. La showgirl ha ricondiviso lo scatto e, successivamente, ha pubblicato un'immagine del fidanzato affacciato alla finestra mentre guarda il mare, con le note di Tu si na cosa grande in sottofondo.

Raffaella Fico è di nuovo innamorata. La showgirl, mamma di una bambina (Pia) avuta da Mario Balotelli, si è legata ad Armando Izzo , calciatore del Monza.

Chi è Raffaella Fico

Showgirl, modella e influencer, Raffaella Fico è diventata nota al grande pubblico nel 2008 grazie alla partecipazione al Grande Fratello. Nata a Cercola, in provincia di Napoli, nel 1988, ha poi costruito una carriera nel mondo dello spettacolo tra televisione, moda e musica. Dopo il debutto nel reality show, ha partecipato a numerosi programmi come Tale e Quale Show e Colorado, lavorando anche come conduttrice e concorrente in format di intrattenimento. Tra le sue storie d'amore più importanti troviamo quella con Mario Balotelli, da cui ha avuto una figlia.

Chi è Armando Izzo

Difensore centrale nato a Napoli nel 1992, Armando Izzo è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Napoli, per poi affermarsi con le maglie di Avellino e Genoa. Nel 2018 è passato al Torino, squadra con cui ha vissuto alcune delle stagioni migliori della sua carriera, arrivando anche alla convocazione in Nazionale maggiore sotto la guida di Roberto Mancini. Dal 2022 gioca nel Monza.