Una delle sorprese più inaspettate di Coachella 2026 è arrivata sul palco dell’Outdoor Theatre. Durante il set di SOMBR, il cantautore americano ha annunciato l’arrivo di una leggenda della musica che mai, prima di questo momento, era stato al Festival di Indio: “Diamo il benvenuto ad uno dei musicisti più importanti e incredibili, Legend Billy Corgan dell’iconica band The Smashing Pumpinks”. Insieme hanno cantato "1979"

La storia della musica, in una canzone e in un artista. Che per la prima volta arriva a Coachella come ospite di un giovane cantautore che, proprio di quella band, ha ascoltato dischi e dischi. E ne ha fatto fonte di ispirazione. Parliamo di Billy Corgan, fondatore e cuore pulsante degli Smashing Pumpinks, che sabato sera è arrivato all’Outdoor Theatre per condividere il palco con SOMBR.

SOMBR e Corgan cantano insieme "1979"

E soprattutto cantare insieme 1979, brano della band di Corgan pubblicato nel 1996 come singolo dall’album Mellon Collie and the Infinite Sadness. A differenza del tipico rock più aggressivo della band, 1979 ha un’atmosfera molto più sognante, nostalgica e quasi elettronica, caratteristiche che nel tempo l’hanno trasformata in un brano amatissimo da molti, anche se non fan della band. Forse questa accessibilità ha portato SOMBR a chiedere a Corgan di suonarla insieme a Coachella? Forse. Ma crediamo ci siano anche altri motivi. Uno su tutti: il cantautore di Undressed è da sempre fan di Corgan e della sua musica, e condividere un brano così storico è senza alcun dubbio un’esperienza indimenticabile. L’intesa artistica tra i due, sul palco, è perfetta e, al termine del brano un abbraccio sigla questo connubio in grado di unire più generazioni. Chissà, magari tra i giovani fan di SOMBR c’è chi si è incuriosito ed è andato a sentire The Smashing Pumpkins. O magari anche il contrario, non si sa mai. Un’esibizione molto bella, come del resto il brano, un evergreen di cui è impossibile dimenticarsi.