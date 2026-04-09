Tiromancino, la possibile scaletta del concerto a Roma

Dopo lo show di Roma, sabato 11 aprile i Tiromancino saliranno sul palco del Teatro Duse di Bologna. Previsti concerti anche a Taranto, Milano, Catania, Palermo, Perugia e Firenze
Dopo la data zero al Teatro comunale di Cagli, venerdì 10 aprile i Tiromancino saranno in concerto alla Sala Sinopoli del Parco della Musica di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
tiromancino a roma, la possibile scaletta
Venerdì 10 aprile i Tiromancino saliranno sul palco della Sala Sinopli del Parco della Musica, questo l’indirizzo: via Pietro De Coubertin, 30, 00196, Roma. Come riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta della serata, attesi i brani più amati e quelli tratti dall’ultimo album Quando meno me lo aspetto. Come rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte dal gruppo al concerto di Roma nell’aprile dello scorso anno:
- Angoli di cielo
- L’alba di domani
- Imparare dal vento
- Un tempo piccolo
- Piccoli miracoli
- Finché ti va
- Due Rose
- Immagini che lasciano il segno
- Per me è importante
- La descrizione di un attimo
- Amore impossibile / Nessuna certezza
- Il cielo
- Sale amore e vento
- Due destini
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Dopo il concerto di Roma, sabato 11 aprile i Tiromancino saliranno sul palco del Teatro Duse di Bologna. Previsti concerti anche a Taranto, Milano, Catania, Palermo, Perugia e infine Firenze. Questi tutti i prossimi appuntamenti live:
- 11.04, BOLOGNA - Teatro Duse
- 29.04, TARANTO - Teatro Orfeo
- 12.05, MILANO - Teatro Lirico
- 15.05, CATANIA - Teatro Metropolitan
- 16.05, PALERMO - Teatro Golden
- 21.05, PERUGIA - Teatro Morlacchi
- 22.05, FIRENZE - Teatro Cartiere Carrara
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A febbraio i Tiromancino hanno pubblicato il nuovo album Quando meno me lo aspetto. In occasione dell’uscita del lavoro, Federico Zampaglione ha scritto sul profilo Instagram: “È un disco nato nel modo più spontaneo e sincero possibile: avevo delle canzoni scritte nel tempo senza un fine preciso, erano ammucchiate nel mio telefono... un giorno mi sono chiuso in studio a registrarle, insieme ad altri musicisti, amici, con il mood di chi fa musica per il semplice piacere di farla, di sperimentare e divertirsi... senza pensare troppo a nient’altro”. Il cantautore ha aggiunto: “Poi, canzone dopo canzone, è stata la musica a prendere la forma giusta e a diventare un nuovo, inaspettato, album. Forse proprio per questo, tra quelli che ho fatto che mi piacciono e mi rappresentano di più”. Questa la tracklist dell’album Quando meno me lo aspetto:
- Scomparire nel blues
- Sto da Dio
- Quando meno me lo aspetto
- Mi rituffo nella notte
- Batticuore
- Gennaio 2016
- Gli alieni siamo noi
- Tizzo
- Il cielo
- Nuvole
- Un amore così
©Getty
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