Tiromancino, la possibile scaletta del concerto a Roma

A febbraio i Tiromancino hanno pubblicato il nuovo album Quando meno me lo aspetto. In occasione dell’uscita del lavoro, Federico Zampaglione ha scritto sul profilo Instagram: “È un disco nato nel modo più spontaneo e sincero possibile: avevo delle canzoni scritte nel tempo senza un fine preciso, erano ammucchiate nel mio telefono... un giorno mi sono chiuso in studio a registrarle, insieme ad altri musicisti, amici, con il mood di chi fa musica per il semplice piacere di farla, di sperimentare e divertirsi... senza pensare troppo a nient’altro”. Il cantautore ha aggiunto: “Poi, canzone dopo canzone, è stata la musica a prendere la forma giusta e a diventare un nuovo, inaspettato, album. Forse proprio per questo, tra quelli che ho fatto che mi piacciono e mi rappresentano di più”. Questa la tracklist dell’album Quando meno me lo aspetto:

Scomparire nel blues

Sto da Dio

Quando meno me lo aspetto

Mi rituffo nella notte

Batticuore

Gennaio 2016

Gli alieni siamo noi

Tizzo

Il cielo

Nuvole

Un amore così