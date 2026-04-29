Antonio Banderas, la foto con l'ex moglie Melanie Griffith

LA STORIA D'AMORE, DAL COLPO DI FULMINE (DI LUI) AL DIVORZIO

Nel 1989, durante la cerimonia degli Oscar, Antonio Banderas, che allora aveva 29 anni, aveva avuto un colpo di fulmine per Melanie Griffith, che aveva invece 32 anni e che si trovava in compagnia del marito dell’epoca, Don Johnson. “Ho visto questa bellissima donna con un abito color crema, con delle perle”, aveva raccontato in un’intervista ad ABC News l’attore, che durante la serata aveva chiesto al regista spagnolo Pedro Almodóvar notizie sull’identità della donna. “La prima cosa che mi ha chiesto è stata la mia età”, aveva raccontato all’AARP l’attrice nel 2011. “Ho pensato: “È la domanda più maleducata che qualcuno mi abbia mai fatto per prima cosa”. Ma c’era qualcosa in lui”. Nel 1995, entrambi avevano poi recitato nella commedia romantica Two Much. All’epoca, tutti e due erano sposati, perché nel frattempo Banderas era convolato a nozze con l’attrice spagnola Ana Leza. “È stato tutto molto, molto veloce e impulsivo, ma allo stesso tempo eravamo legati in quel momento”, aveva raccontato l’attore. “Abbiamo cercato il più possibile di essere rispettosi. Abbiamo pensato che potesse essere uno di quei momenti di infatuazione che si vivono quando si girano film perché ci è capitato di interpretare una coppia insieme, quindi torniamo a casa”. Nel 1996, un mese dopo la finalizzazione dei rispettivi divorzi, la coppia si era sposata e, nel mese di settembre, aveva accolto la figlia Stella. Nel 2014, dopo 18 anni di matrimonio, avevano invece annunciato a sorpresa il divorzio per “differenze inconciliabili”. Erano seguiti anni di tensioni, durante i quali Griffith aveva addirittura cancellato dal braccio il tatuaggio a forma di cuore con il nome dell’ex marito e Banderas aveva iniziato la frequentazione con l’attuale compagna Nicole Kimpel. Con il tempo, tuttavia, anche per il bene della figlia, entrambi hanno trasformato il loro rapporto in una profonda amicizia. Nel 2020, in un’intervista al programma Break 7 di Univision, Banderas aveva dedicato all’ex moglie bellissime parole: “Nella vita si commettono errori. Ma la vita che ho vissuto con Melanie è stata bellissima. Sono stati 20 anni meravigliosi in cui abbiamo dato il meglio di noi, abbiamo vissuto momenti preziosi che non dimenticherò mai, abbiamo avuto una figlia meravigliosa che amiamo entrambi ed è la cosa migliore che avremmo potuto fare insieme. Anche se siamo legalmente separati e tutto il resto, lei è la mia famiglia”. Aveva anche raccontato che entrambi si sentivano con regolarità e si facevano visita a Los Angeles. Nell’ottobre 2025 hanno partecipato alle nozze di Stella, e in un’intervista alla rivista spagnola Hola! l’attore aveva dichiarato che “io e Melanie abbiamo sempre capito che, nonostante le nostre divergenze, dovevamo mettere Stella al primo posto. La chiave della nostra amicizia è la responsabilità che abbiamo come genitori e il sincero affetto che proviamo l'uno per l'altra. Se una relazione ti ha dato la cosa migliore della tua vita, come mia figlia, non puoi lasciare che finisca con risentimento”.