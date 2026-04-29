One Day Music Festival torna a Catania per il primo maggio

Torna sulla Playa di Catania One Day Music Festival, l’appuntamento del Primo Maggio che unisce mare, live e club culture con oltre 30 artisti su tre palchi. Dalla scena urban con Nitro e Tony Effe ai dj set internazionali, il festival conferma la sua identità trasversale e generazionale. Nato nel 2009 e cresciuto fino a superare le 20mila presenze, l’evento punta anche su sostenibilità e nuovi suoni, trasformando il litorale etneo in un grande dancefloor a cielo aperto

La musica, il mare e la sagoma dell’Etna sullo sfondo: One Day Music Festival torna nella Playa di Catania, venerdì 1 maggio. Un appuntamento capace di muovere migliaia di giovani appassionati di musica verso la città. Oltre trenta artisti si esibiranno su tre palchi diversi (“SunDance”, “Spring Arena” e “Vulkano Stage”) da Glocky a Tony Effe, passando per Nitro e Waze, in un’alternanza di musica dal vivo e djset.

Il festival, nato nel 2009, punta alla qualità e alla ricerca di suoni nuovi, con uno sguardo attento all’evoluzione della scena musicale. Una cura nei dettagli a 360 gradi che emerge anche nelle scelte ecosostenibili dell’organizzazione: niente plastica durante l’evento e pulizia dell’area, prima e dopo per rispettare al meglio la natura e la musica.

Luigi Santonocito, fondatore del festival, lo descrive come “adrenalina pura”, un sogno che è riuscito a trasformarsi in punto di riferimento per migliaia di giovani. In 17 anni, infatti, il One Day Music è cresciuto molto, passando dalle 2mila presenze delle prime edizioni alle oltre 20mila nel 2025.

LA LINEUP COMPLETA

La lineup vede numerosi artisti italiani e internazionali: +3, Aira, ALLERTA!, Ben Sterling, Black Prince, Cuartero, Damianito, Diss gacha, East End Dubs, EDY, Ele A, Estella Boersma, Fashion Forty, Glocky, HERESIA, Kenzo DJ Set, Ivan B, Luca Agnelli, L’Elfo, Macello, Misty, Nikolina, Nitro, Plant, Pietro Haze, Raiss, Santøs, Shaka Muni, Shanti Clasing, Tancredi, Tony Effe, Twentysix, Waze, Wel, Wenzo e Yuri b2b Lawyer.