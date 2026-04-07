A giugno il cantautore darà il via al Live Tour 2026 dal palco della Choruslife Arena di Bergamo. Successivamente, Francesco Gabbani sarà in concerto in numerose città italiane: da Mestre ad Ancona passando per Catania, Trento, Genova, Cervia e Bari
Il 7 aprile Francesco Gabbani (FOTO) chiuderà la tournée nei palazzetti con l’appuntamento in scena all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso concerto: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
francesco gabbani, la possibile scaletta del concerto
Martedì 7 aprile il cantautore toscano porterà la sua musica sul palco dell’Unipol Arena, questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla scaletta della serata. Attesi i suoi brani più amati. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 7 marzo al PalaElachem di Vigevano:
- Occidentali’s Karma
- Peace & Love
- Pachidermi e pappagalli
- Foglie al gelo
- Eternamente ora
- Così come mi viene
- Spazio tempo
- Tra le granite e le granate
- Il sudore ci appiccica
- La leggerezza
- La mia versione dei ricordi
- Volevamo solo essere felici
- La mira
- Immenso
- Un sorriso dentro al pianto
- Frutta malinconia
- La rete
- Viceversa
- Buttalo via
- Viva la vita
- Dalla mia parte
- Amen
- Occidentali’s Karma
Approfondimento
Francesco Gabbani porta all'Arena di Verona sogni di pace e allegria
A giugno Francesco Gabbani darà il via al Live Tour 2026 dal palco della Choruslife Arena di Bergamo. Successivamente, il cantautore sarà in concerto in numerose città italiane: da Mestre ad Ancona passando per Catania, Trento, Genova, Cervia e Bari. Ecco il calendario degli appuntamenti live:
- 12 Giugno, BERGAMO – Choruslife Arena
- 15 Giugno, MESTRE - Teatro del Parco Bissuola
- 27 Giugno, CATANIA – Villa Bellini
- 2 Luglio, TRENTO – Piazza Fiera
- 3 Luglio, PIACENZA – Palazzo Farnese
- 9 Luglio, MAROSTICA – Piazza Castello
- 10 Luglio, GENOVA – Arena Porto Antico
- 12 Luglio, CERVIA – Piazza Garibaldi
- 15 Luglio, PECCIOLI – Anfiteatro Fonte Mazzola
- 16 Luglio, LA SPEZIA – Piazza Europa
- 18 Luglio, BARI – Fiera del Levante
- 20 Luglio, BIBIONE – Piazzale Zenith
- 29 Luglio, ANCONA - Flame Festival
- 31 Luglio, PLOAGHE - Stadio di atletica leggera “Lello Baule”
- 1 Agosto, EDOLO – Piazzale Foro Boario
- 19 Agosto, PRESICCE-ACQUARICA – Piazza delle Regioni
- 22 Luglio, TAGLIACOZZO - Piazza Duca degli Abruzzi
- 27 Agosto, VINOVO – Ippodromo di Vinovo
Approfondimento
Sanremo, il testo della canzone di Francesco Gabbani: Viva la vita
A circa tre anni da Volevamo solo essere felici, nel febbraio del 2025 Francesco Gabbani ha pubblicato il suo ultimo album Dalla tua parte contenente il brano Viva la vita presentato in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i suoi singoli più popolari troviamo Amen, Occidentali’s Karma, Viceversa, Il sudore ci appiccica e Spazio tempo.
©IPA/Fotogramma
Sanremo 2025, Francesco Gabbani in gara con Viva la vita. FOTO
Dopo aver vinto con Amen nella categoria delle Nuove Proposte nel 2016 e con Occidentali’s Karma nei Big dodici mesi dopo, nel 2020 Francesco Gabbani è tornato in gara con “Viceversa”. Il cantante torna all’Ariston con il brano “Viva la vita”