A giugno il cantautore darà il via al Live Tour 2026 dal palco della Choruslife Arena di Bergamo. Successivamente, Francesco Gabbani sarà in concerto in numerose città italiane: da Mestre ad Ancona passando per Catania, Trento, Genova, Cervia e Bari

francesco gabbani, la possibile scaletta del concerto

Martedì 7 aprile il cantautore toscano porterà la sua musica sul palco dell’Unipol Arena, questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla scaletta della serata. Attesi i suoi brani più amati. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 7 marzo al PalaElachem di Vigevano:

Occidentali’s Karma

Peace & Love

Pachidermi e pappagalli

Foglie al gelo

Eternamente ora

Così come mi viene

Spazio tempo

Tra le granite e le granate

Il sudore ci appiccica

La leggerezza

La mia versione dei ricordi

Volevamo solo essere felici

La mira

Immenso

Un sorriso dentro al pianto

Frutta malinconia

La rete

Viceversa

Buttalo via

Viva la vita

Dalla mia parte

Amen

Occidentali’s Karma