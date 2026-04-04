Gli Eugenio in Via Di Gioia annunciano il concerto evento “TUTTI DENTRO” all’Unipol Forum di Assago il 5 maggio 2027. Un appuntamento simbolico che celebra anni di musica, crescita e condivisione con il pubblico. Dopo il Club Tour 2026 e l’uscita del primo libro, la band arriva al traguardo più importante della carriera. Scopri come acquistare i biglietti, le date e tutte le informazioni sul live più atteso dai fan
Eugenio in Via Di Gioia Unipol Forum 2027: tutto sul concerto “TUTTI DENTRO”
Gli Eugenio in Via Di Gioia annunciano il concerto più importante della loro carriera: il 5 maggio 2027 saliranno per la prima volta sul palco dell’Unipol Forum di Assago con l’evento “TUTTI DENTRO”. Non si tratta solo di un live, ma di un momento simbolico che racchiude anni di musica, crescita e connessione con il pubblico.
Dalle strade di Torino ai grandi palchi italiani, il percorso della band è stato costruito passo dopo passo, tra performance improvvisate, tour intensi e una comunità di fan sempre più forte.
Dalle origini di strada al grande palco del Forum
Un viaggio iniziato tra piazze e marciapiedi
La storia degli Eugenio in Via Di Gioia è unica: nasce tra le strade di Torino, tra esibizioni spontanee e incontri casuali. La loro musica ha preso forma tra piazze, portici e momenti condivisi con il pubblico.
Hanno suonato ovunque:
- Rifugi antiaerei
- Spiagge
- Treni in ritardo
- Piazze italiane
Questo percorso ha creato un legame autentico con i fan, che oggi rappresentano una parte fondamentale del loro successo.
Una crescita costruita senza scorciatoie
Negli anni, la band ha costruito una carriera solida senza seguire le logiche tradizionali del mercato musicale. Ogni concerto, ogni canzone e ogni esperienza hanno contribuito a creare un’identità forte e riconoscibile.
Il concerto all’Unipol Forum rappresenta quindi:
- Un traguardo artistico
- Un punto di svolta
- Una celebrazione collettiva
Il significato di “TUTTI DENTRO”
Un messaggio dedicato ai fan
“TUTTI DENTRO” non è solo il nome del concerto: è un vero e proprio manifesto. La band lo dedica a chi li ha seguiti fin dall’inizio, a chi ha viaggiato per vederli e a chi ha condiviso momenti speciali durante i loro live.
Un’esperienza collettiva
Il concerto sarà un momento in cui pubblico e artisti si incontrano allo stesso livello. Non più solo spettatori e performer, ma una comunità unita dalla musica.
Come dichiarato dalla band, questo evento è:
- Il risultato di anni di sacrifici
- Una celebrazione condivisa
- Un punto di incontro tra passato e futuro
Approfondimento
"Facciamo a metà", il nuovo brano degli Eugenio in Via Di Gioia. INTERVISTA
Biglietti Eugenio in Via Di Gioia Forum 2027
I biglietti per il concerto “TUTTI DENTRO” sono già disponibili online.
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È consigliato acquistare in anticipo, dato l’alto interesse per l’evento.
Club Tour 2026: il percorso verso il Forum
Prima del grande evento del 2027, la band tornerà live con il Club Tour 2026, toccando alcune delle principali città italiane.
Date principali del tour
- Bologna – Estragon
- Padova – Hall
- Firenze – Viper
- Senigallia – Mamamia
- Perugia – Afterlife
- Roma – Atlantico
- Molfetta – Eremo Club
Questo tour rappresenta una fase fondamentale di preparazione verso il concerto del Forum.
Il libro: “Storie di una band che non si è ancora sciolta”
Un racconto intimo e autentico
Il 21 aprile 2026 esce il primo libro degli Eugenio in Via Di Gioia, pubblicato da Rizzoli.
Il libro è:
- Un diario collettivo
- Un racconto di crescita
- Un mosaico di esperienze
Racconta il percorso della band dagli inizi fino ad oggi, attraverso otto storie personali.
Le presentazioni in tutta Italia
La band presenterà il libro in diverse città:
- Bologna
- Milano
- Napoli
- Roma
- Torino (Salone del Libro)
Perché il concerto del 2027 è così importante
Un punto di arrivo e di partenza
Il live all’Unipol Forum non è solo un traguardo, ma anche un nuovo inizio. Segna il passaggio da una dimensione indipendente a una più ampia, senza perdere autenticità.
Una celebrazione condivisa
Il vero protagonista del concerto sarà il pubblico. La band ha sempre costruito la propria identità insieme ai fan, e questo evento sarà la massima espressione di questo legame.