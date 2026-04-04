Gli Eugenio in Via Di Gioia annunciano il concerto evento “TUTTI DENTRO” all’Unipol Forum di Assago il 5 maggio 2027. Un appuntamento simbolico che celebra anni di musica, crescita e condivisione con il pubblico. Dopo il Club Tour 2026 e l’uscita del primo libro, la band arriva al traguardo più importante della carriera. Scopri come acquistare i biglietti, le date e tutte le informazioni sul live più atteso dai fan

La storia degli Eugenio in Via Di Gioia è unica: nasce tra le strade di Torino, tra esibizioni spontanee e incontri casuali. La loro musica ha preso forma tra piazze, portici e momenti condivisi con il pubblico.

Dalle strade di Torino ai grandi palchi italiani, il percorso della band è stato costruito passo dopo passo, tra performance improvvisate, tour intensi e una comunità di fan sempre più forte.

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Una crescita costruita senza scorciatoie

Negli anni, la band ha costruito una carriera solida senza seguire le logiche tradizionali del mercato musicale. Ogni concerto, ogni canzone e ogni esperienza hanno contribuito a creare un’identità forte e riconoscibile.

Il concerto all’Unipol Forum rappresenta quindi:

Un traguardo artistico

Un punto di svolta

Una celebrazione collettiva

Il significato di “TUTTI DENTRO”

Un messaggio dedicato ai fan

“TUTTI DENTRO” non è solo il nome del concerto: è un vero e proprio manifesto. La band lo dedica a chi li ha seguiti fin dall’inizio, a chi ha viaggiato per vederli e a chi ha condiviso momenti speciali durante i loro live.

Un’esperienza collettiva

Il concerto sarà un momento in cui pubblico e artisti si incontrano allo stesso livello. Non più solo spettatori e performer, ma una comunità unita dalla musica.

Come dichiarato dalla band, questo evento è:

Il risultato di anni di sacrifici

Una celebrazione condivisa

Un punto di incontro tra passato e futuro